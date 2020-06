Oops I did it again, recitava il titolo di una celebre canzone di Britney Spears. Ad averlo rifatto ancora, questa volta, è Huawei che, secondo i dati pubblicati da Counterpoint, ha ripetuto anche a maggio l’exploit fatto regitrare ad aprile, confermandosi come il più grande produttore di smartphone al mondo per il secondo mese consecutivo.

A farne le spese è stata Samsung: un fatto sorprendente ma che ha più di una spiegazione. Secondo gli analisti cinesi, Huawei è stata in grado di superare Samsung ad aprile e maggio grazie alla ripresa anticipata registratasi sui mercati in cui il produttore cinese è più forte.

Dopo la pandemia, Huawei ha prodotto uno scatto importante, tornando subito attiva soprattutto in Cina, Paese uscito per primo dall’emergenza sanitaria. Ciò ha aiutato l’azienda a recuperare terreno perduto più velocemente rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, ora che anche i suoi competitor stanno ricominciando a ritrovare un po’ di normalità, il mercato si sta riequilibrando.

Secondo gli ultimi dati di Counterpoint, Huawei mantiene la sua posizione di leader a maggio. Tuttavia, Samsung ha ridotto il divario rispetto al mese precedente.

A maggio, la quota di mercato di Huawei è stata del 19,7%, con Samsung a un’incollatura, con il 19,6%. 81,97 milioni, invece, gli smartphone spediti.



Dunque, sebbene Huawei mantenga ancora il titolo di più grande produttore di smartphone al mondo, solo un sottile 0,1% separa i due colossi della tecnologia. Ad aprile, invece, il divario era stato pù grande con Huawei al 21,4% e Samsung al 19,1%.



Ecco spiegato perché Huawei potrebbe non essere in grado di mantenere la prima posizione per il terzo mese consecutivo. La previsione più probabile è che Samsung torni a riprendersi il primato a giugno. Uno dei motivi che ha portato Samsung a colmare il divario a maggio sono state le vendite negli Stati Uniti, aumentate in modo significativo. Complessivamente, le vendite di smartphone negli Stati Uniti sono aumentate del 56% rispetto ad aprile.