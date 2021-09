Huawei annuncia un evento per il 21 ottobre a Vienna. Arrivano gli smartphone P50?

Huawei ha programmato un nuovo evento di lancio di un prodotto per il 21 ottobre a Vienna. L’evento, che inizierà alle 15, vedrà la partecipazione di Derek Yu, President, Central Eastern Europe, Nordic and Canada, Huawei Consumer Business Group.

Huawei non ha rivelato il nome del prodotto o dei prodotti che saranno presentati nell’occasione, ma l’invito – che pubblichiamo in questa pagina – include uno smartphone. Ciò suggerisce che si potrebbe trattare del debutto globale della serie P50, annunciata in Cina a luglio.

Tuttavia, potremmo anche assistere al debutto internazionale della gamma nova 9, che sarà svelata il 23 settembre in Cina. Tornando alla gamma P50, i modelli sono due: P50 e P50 Pro. Entrambi dispongono di fotocamere primarie da 50 Megapixel. La versione base è alimentata dal SoC Snapdragon 888, mentre la variante Pro integra il chip Kirin 9000.