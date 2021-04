Huawei Assistant si aggiorna per un’esperienza definitiva

Huawei Assistant è l’alternativa del brand cinese a Google Discover, una schermata a sinistra del telefono che dà accesso a notizie e contenuti di nostro interesse. L’azienda ha aggiornato questa schermata con un nuovo design, oltre a introdurre una serie di miglioramenti che mescola queste novità a nuove funzioni.

Fino ad ora, Huawei Assistant ci ha mostrato solo le notizie che potrebbero interessarci, come già abbiamo visto in Google Discover. Questa schermata ora introduce una serie di nuovi spazi. Uno di questi si chiama Moments, che raccoglie informazioni e strumenti dal nostro cellulare, come il calendario, le informazioni meteorologiche, i passi che abbiamo intrapreso o gli eventi imminenti.

Ecco le principali novità:

Esperienza utente innovativa – Tutte le schede dei partner avranno un nuovo design a cui è possibile accedere nella sezione ‘Moments’ della schermata di Huawei Assistant, con contenuti come Parcel Delivery o le shopping card fornite dai partner che forniscono dati in tempo reale e rendono più smart la tua lista della spesa.

– Tutte le schede dei partner avranno un nuovo design a cui è possibile accedere nella sezione ‘Moments’ della schermata di Huawei Assistant, con contenuti come Parcel Delivery o le shopping card fornite dai partner che forniscono dati in tempo reale e rendono più smart la tua lista della spesa. Le tue schede, a modo tuo – Ora è possibile trascinare e rilasciare le tue schede dove si preferisce per organizzare in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant.

– Ora è possibile trascinare e rilasciare le tue schede dove si preferisce per organizzare in maniera più produttive la schermata di Huawei Assistant. Feed – Il news-feed nella parte inferiore dello schermo di Huawei Assistant aiuta gli utenti a rimanere aggiornati con le ultime notizie in un solo colpo d’occhio. Con uno swipe verso l’alto, è possibile accedere ad un news-feed personalizzato, che fornirà le notizie preferite in tempo reale, mentre con un semplice swipe verso destra il feed si aggiornerà.

Altre caratteristiche chiave disponibili su Huawei Assistant sono:

AI Search – Ogni volta che si cercherà qualcosa utilizzando la Global Search nella parte superiore dello schermo di Huawei Assistant i risultati saranno divisi in due gruppi: da una parte i risultati memorizzati localmente (dalle e-mail del telefono, contatti, calendario, messaggi, ecc) e dall’altra i risultati online dal browser web predefinito trovato dal motore di ricerca.

– Ogni volta che si cercherà qualcosa utilizzando la Global Search nella parte superiore dello schermo di Huawei Assistant i risultati saranno divisi in due gruppi: da una parte i risultati memorizzati localmente (dalle e-mail del telefono, contatti, calendario, messaggi, ecc) e dall’altra i risultati online dal browser web predefinito trovato dal motore di ricerca. Accesso istantaneo – È possibile aggiungere quattro app preferite in cima alla schermata iniziale o lasciare che l’intelligenza artificiale di Huawei Assistant le scelga per l’utente in base agli utilizzi più recenti o più frequenti.

– È possibile aggiungere quattro app preferite in cima alla schermata iniziale o lasciare che l’intelligenza artificiale di Huawei Assistant le scelga per l’utente in base agli utilizzi più recenti o più frequenti. Moments – I Moments sono notifiche e promemoria smart che appaiono sullo schermo di Huawei Assistant quando necessario. È possibile scegliere se attivare opzioni basate sull’uso personale del dispositivo come promemoria, chiamate perse, meteo, rapporti sul flusso di dati, risultati sportivi e altro ancora.





Dr. Jaime Gonzalo, VP di Huawei Mobile Services Europe, ha dichiarato: “In Huawei, il nostro obiettivo è fornire tecnologie nuove ed efficaci ai nostri consumatori. Abbiamo accolto i feedback degli utenti europei e il nuovo look di Huawei Assistant renderà visibili le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. L’avanzata tecnologia AI che alimenta Huawei Assistant dà accesso alle app preferite e agli aggiornamenti delle notizie in tempo reale con un semplice tocco, rendendo l’esperienza sui dispositivi Huawei sempre più fluida”.

Per scoprire il nuovo look di Huawei Assistant è sufficiente aggiornare Huawei Assistant all’ultima versione disponibile in AppGallery. Maggiori informazioni su Huawei Assistant sono disponibili al link: http://aspiegel.com/en/assistant