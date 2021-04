Lo diciamo subito: è un prodotto che ci è piaciuto molto e che merita grande attenzione, soprattutto per come è stato concepito. La Huawei Band 6 è infatti una smart band, ma quando la indosserete noterete che assomiglierà molto a uno smartwatch sportivo, grazie alle misure del suo schermo, un Amoled FullView da 1,47 pollici a colori, con una risoluzione di 194×368 pixel. Un pannello molto ben visibile all’aperto, che noi abbiamo sempre utilizzato con la luminosità al massimo senza incidere in maniera particolare sulla durata della batteria.

Prima di lasciarvi alla videorecensione – che trovate proprio qui sopra – sottolineiamo qualche dettaglio: sul lato destro della Huawei Band 6 c’è un pulsante, che permette di entrare nel menù o di ritornare alla home, mentre nella parte inferiore ci sono due contatti magnetici per collegare il carica batteria: pensate che con una ricarica di 5 minuti potrete regalare due giorni di autonomia alla band. Se lascerete sempre attivo (come abbiamo fatto noi) il monitoraggio del battito cardiaco e della SpO2 avrete un consumo di circa il 10% della carica ogni giorno e ciò vi porterà tranquillamente a poter stare lontani dal carica batteria per una decina di giorni.

La Band 6 supporta fino a 96 modalità di allenamento, registra la qualità del sonno e dello stress e permette di controllare la fotocamera dello smartphone da remoto oltre che cercare il telefono se non vi ricordate dove l’avete messo. Per provarla abbiamo utilizzato un Huawei P30 Pro, scaricando l’applicazione Huawei Health che tiene memoria di tutte le attività giornaliere.

Promo di lancio di Huawei Band 6

Huawei Band 6 parte da 59 euro, ma fino al 19 maggio 2021, chi acquisterà una Band 6, potrà comprarne una seconda spendendo solo 29 euro. Il wearable è disponibile nei colori Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green.