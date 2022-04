Huawei Band 7 ufficiale in Cina: ancora più completo a meno di 40€

Huawei ha appena ufficializzato due nuovi wearable in Cina, lo smartwatch Watch GT 3 Pro e la smartband Band 7.

Per quest’ultima, nessuna rivoluzione ma un’evoluzione di quanto già fatto di buono. Il nuovo bracciale è più sottile del suo predecessore (9,99 mm contro i 10,99 mm di prima) e leggermente più leggero (16g contro 18g). Il case è appena più largo con 44,35×26 mm contro 43×25,4 mm del Band 6. Lo schermo Amoled da 1,47 pollici rimane invariato, così come il materiale: fibra polimerica rinforzata.

I colori, ovviamente, sono tutti nuovi per l’occasione, anche se in tonalità molto simili: verde, rosa, nero e rosso.

Sul sito del produttore, una frase e un’immagine suggeriscono che, a differenza del Band 6, il Band 7 sarebbe in grado di offrire la funzionalità Always-On. Il sito riporta: “puoi controllare l’ora in qualsiasi momento dopo che lo schermo è spento” anche se il termine “Always On” non viene mai specificato nella pagina di presentazione del prodotto.

Secondo i dati forniti da Huawei, il braccialetto dovrebbe poter durare 14 giorni in uso normale e 10 giorni in uso intensivo, ovvero con la luminosità al massimo, il monitoraggio del sonno notturno e il monitoraggio della frequenza cardiaca attivati ​​in modo permanente.

Per quanto riguarda l’impermeabilità, Huawei la garantisce fino 5 ATM che teoricamente consentono di scendere fino a 50 metri di profondità in un ambiente calmo, ma senza protezione da getti d’acqua potenti.

Garantita la compatibilità con 96 diversi sport e l’arrivo di una variante NFC, anche se, il suo utilizzo, è probabile che sia limitato in Europa.

Huawei Band 7 debutterà in Cina al prezzo di 269 yuan, ovvero circa 40 euro al cambio di oggi. Ancora nessuna conferma ufficiale per il mercato italiano.