Dal Web Summit 2019 Huawei conferma gli investimenti per gli sviluppatori

In occasione del Web Summit 2019 di Lisbona, Huawei ha confermato il programma di incentivi riservato alla comunità di sviluppatori. Il programma è stato finanziato con 1 miliardo di dollari con l’obiettivo di supportare i developer e contribuire a creare un ecosistema mobile smart e innovativo. L’azienda ha colto l’occasione anche per annunciare significativi miglioramenti di HMS Core & Capabilities e delle nuove soluzioni messe a punto per le app a 360°, oltre alla nuova funzione Quick App all’interno di Huawei AppGallery, e il roll-out globale di Huawei Ability Gallery, Video e Music.

App HMS: servizi digitali di alta qualità in tutti gli scenari

Huawei Mobile Services offre servizi digitali di alta qualità come AppGallery, Mobile Cloud, Temi, Video, Browser, Assistant e funziona da ponte per i partner che creano contenuti, supportandoli per fornire agli utenti un’esperienza di consumo migliore, smart e connessa, con gli smartphone del gruppo.

L’AppGallery è preinstallata su tutti i dispositivi e ha raggiunto 390 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale (MAU) e 180 miliardi di download all’anno.

Per mettere in contatto i migliori partner di contenuti video e gli utenti, entro gennaio 2020 verrà lanciato Huawei Video, già disponibile in Italia, in oltre 20 paesi. Huawei Music è disponibile in 115 paesi/regioni con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili.

HMS Core in espansione

Huawei Mobile Services Core ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di 50.000 applicazioni in tutto il mondo. HMS Core, la raccolta dei kit Huawei per gli sviluppatori, supporta e aumenta le funzionalità per tutti i dispositivi. Questi kit lavorano senza soluzione di continuità per garantire che i prodotti Huawei offrano la migliore user experience possibile dal momento dell’acquisto.

Quick App

Grazie alla nuova funzione Quick App presente in Huawei AppGallery, il produttore cinese offre agli utenti l’accesso alle loro applicazioni preferite direttamente dall’AppGallery, già preinstallata su tutti i dispositivi. In precedenza, gli utenti dovevano prima cercare un’applicazione nello store, scaricarla sul proprio telefono (utilizzando spazio di archiviazione prezioso) e aprire l’app separatamente. Quick App sostituisce questi passaggi con un solo clic. Gli utenti possono accedere direttamente all’app, risparmiando tempo e spazio di archiviazione sul proprio telefono. Per gli sviluppatori, Quick App evita loro due interi passaggi di conversione, rendendo la consumer journey più facile che mai.