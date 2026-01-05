Il team di corsa dsm-firmenich, casa della leggenda della maratona Eliud Kipchoge, ha annunciato una nuova partnership strategica con Huawei, leader globale nel settore degli smart wearable. La collaborazione nasce con l’obiettivo di unire scienza delle prestazioni atletiche d’élite e tecnologia avanzata, per ispirare i corridori di tutto il mondo ad allenarsi in modo più intelligente e consapevole.

In qualità di partner tecnologico ufficiale del team dsm-firmenich, Huawei metterà a disposizione della squadra la propria esperienza maturata in oltre dodici anni di sviluppo nel campo della salute e del fitness. L’azienda ha superato i 200 milioni di dispositivi indossabili spediti a livello globale entro giugno 2025, posizionandosi tra i protagonisti assoluti del mercato. Questa base tecnologica permetterà di raccogliere dati di allenamento estremamente accurati, analizzare il carico di lavoro e supportare decisioni più scientifiche nella preparazione atletica.

Chi è Eliud Kipchoge

Figura centrale del progetto è Eliud Kipchoge, considerato uno dei più grandi maratoneti di tutti i tempi. Il suo storico risultato sotto le due ore in maratona (1:59:40) ha ridefinito i limiti della performance umana, incarnando la sua celebre filosofia secondo cui “nessun essere umano è limitato”. Per Kipchoge, la corsa non è solo competizione, ma uno strumento universale di benessere, libertà e connessione tra le persone. Dopo aver conquistato la medaglia delle Seven Stars, nel novembre 2025 l’atleta ha annunciato una nuova sfida globale: correre sette maratone in sette continenti, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più sano e unire culture diverse attraverso lo sport.

La partnership

In questo contesto, Huawei rappresenta un partner chiave. Oltre alla scala globale e alla capacità di innovazione, il brand porterà nella collaborazione lo sviluppo di nuove soluzioni wearable dedicate in modo specifico ai runner. I feedback diretti di atleti d’élite come Kipchoge, raccolti durante allenamenti e competizioni, contribuiranno al miglioramento continuo di algoritmi e funzionalità, con l’obiettivo di creare dispositivi sempre più aderenti alle esigenze reali di chi corre, dai professionisti agli appassionati.

La partnership segna anche un ritorno deciso di Huawei nel mondo della corsa professionistica e rafforza la visione di un allenamento basato su dati affidabili, accessibile e integrato nella vita quotidiana. Unendo prestazioni di altissimo livello e tecnologie di monitoraggio avanzate, l’alleanza tra Huawei e il team dsm-firmenich punta a rendere la corsa più inclusiva, scientifica e orientata al benessere globale.