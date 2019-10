Huawei Enjoy 10: tripla fotocamera e display da 6,39 pollici

Si chiama Enjoy 10 ed è un nuovo dispositivo di Huawei apparso oggi sul web grazie a un post su Twitter del celebre leaker Evan Blass.

Si dovrebbe trattare di un prodotto entry level, una variante del modello Enjoy 10 Plus presentato il mese scorso.

Il rendering che pubblichiamo in questa pagina ci offre una visione più chiara dello schermo e della sua fotocamera.

Lo schermo dovrebbe essere da 6,39 pollici, mentre il comparto imaging prevedere una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 + 8 + 2 Megapixel e una selfie cam da 8 Megapixel integrata in un piccolo foro presente nella parte alta sinistra del display.

Non sembra esserci un lettore di impronte digitale fisico sul retro di Enjoy 10 e dato che si tratta di un dispositivo economico non dovrebbe esserci alcuno scanner sotto al display. Il telefono sarà mosso dal chipset Kirin 710F e avrà in dote una batteria da 3.900 mAh.