È arrivato l’aggiornamento 2020 della speciale classifica redatta dal Boston Consulting Group e relativa alle aziende più innovative del mondo.

Le sorprese, come al solito, non mancano, così come non mancano i movimenti all’interno della top ten, guidata anche quest’anno da Apple. Ma la maggiore ascesa l’ha prodotta Huawei, che in soli 12 mesi è riuscita a passare dal 48° al 6° posto.

Il successo è ancora più “rumoroso” perché avviene in un momento in cui Huawei ha dovuto affrontare il suo momento più difficile da quando è nata, e cioé l’ostracismo dell’amministrazione americana. Quest’ultima l’ha iscritta nella lista nera delle aziende che non possono intrattenere rapporti commerciali con le imprese americane.

Guardando alla classifica, che contiene i nomi più importanti del Gotha dell’hi-tech, la percentuale della crescita delle aziende ad alto tasso di innovazione è in prevalenza molto alta.

Il report completo può essere letto qui.