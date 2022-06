Huawei FreeBuds Pro 2: cancellazione del rumore fino a 47db e audio immersivo

Nel corso dell’odierno evento internazionale che Cellulare Magazine sta seguendo oggi a Berlino, Huawei ha lanciato gli auricolari FreeBuds Pro 2.

Si tratta dell’atteso successore del modello FreeBuds Pro, ormai sul mercato da tanti mesi, fra i migliori auricolari Bluetooth true wireless attualmente in commercio insieme alle Airpods di Apple.

La nuova generazione di FreeBuds Pro, che era stata mostrata in Cina qualche giorno fa ma che ora arriva anche sui nostri mercati, è stata co-sviluppata con il produttore francese Devialet, offre un design elegante e una funzione di cancellazione del rumore immersiva.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

FreeBuds Pro vs FreeBuds Pro 2

Simili alle FreeBuds Pro di prima generazione, Huawei FreeBuds Pro 2 hanno una custodia di ricarica che misura 47,5 × 67,9 × 24,5 mm e pesa circa 52,1 grammi (senza gli auricolari inseiriti) contro i 60 grammi del modello di prima generazione. Ogni auricolare, invece, pesa 5,9 grammi, meno rispetto alle prime Freebuds Pro, che pesavano 6,1 grammi ciascuna.

Gli auricolari – di tipo in ear – si adattano all’orecchio con estremo confort e si inseriscono ed estraggono dalla loro custodia con un pratico meccanismo, e tenuti ben saldi all’interno da due magneti.

Huawei FreeBuds Pro 2 offrono una gamma da 14 Hz a 40 kHz, supportano il Bluetooth 5.2 per una migliore connettività insieme ai codec LDAC, AAC e SBC, hanno tre microfoni e un trasduttore dinamico da 11 mm a 4 magneti. Le cuffie permettono la connessione continua con due dispositivi per lo switch automatico delle chiamate da un dispositivo all’altro.

Per migliorare ulteriormente l’audio, l’hardware comprende uno speciale diaframma planare tipico degli auricolari di gamma alta in grado di produrre acuti e sfumature di suono in maniera chiara e precisa.

La cancellazione del rumore

Le cuffie hanno resistenza all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP54 (il case non è resistente all’acqua, ma solo gli auricolari), e offrono una cancellazione del rumore fino a 47 dB (erano 40 dB nella generazione precedente). In pratica la cancellazione del rumore si serve di tre microfoni, compreso quello a conduzione ossea che permette appunto di ottenere un risultato superiore rispetto al modello precedente di circa il 15%.

Inoltre, il nuovo design a prova di vento assicura conversazioni outdoor ancora più confortevoli anche in condizioni climaritiche estreme.

Huawei FreeBuds Pro 2 sono state progettate per funzionare sia con smartphone o dispositivi Android sia con prodotti HarmonyOS.

Infine, una parola sull’autonomia: la casa produttrice assicura 4 ore di riproduzione con ANC e 6,5 ore senza ANC. Il tempo di riproduzione può essere esteso fino a 18 ore con l’la carica del case (con ANC) e fino a 30 ore senza ANC attivata.

Prezzi e disponibilità

Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili in tre colorazioni: Silver Frost e Ceramic White e Silver Blue.

Gli auricolari sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 199,90 euro. Inoltre, dal 29 giugno all’11 luglio si può accedere a una promo che permette di ottenere:

30 euro di sconto con il codice AFREEBUDS

1 custodia per le Huawei FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di Huawei Video solo per i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert per tutti i nuovi utenti

3 mesi gratuiti di Huawei Music per i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Dal 12 luglio al 17 agosto, esclusivamente su Huawei Store, sarà possibile acquistare le Freebuds Pro 2 e mettersi in tasca nel contempo: