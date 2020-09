Huawei Freebuds Pro con tre modalità di cancellazione del rumore

Huawei ha presentato le Freebuds Pro, la sua ultima versione della sua linea di auricolari Bluetooth true wireless con cancellazione di rumore. Le cuffiette integrano lo stato dell’arte della tecnologia e, rispetto alle Freebuds 3, si presentano come intra-auricolari. Questa dunque la prima sostanziale differenza che permette, di conseguenza, di evolvere e innalzare la qualità della soppressione del rumore, che qui trova nuove applicazioni.

















Sistema di cancellazione (che arriva fino a 40 db) si presenta infatti dinamico ed intelligente, con tre livelli impostabili manualmente o in automatico a seconda del contesto. I doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, identificano rapidamente l’ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all’altra – Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode – per eliminare efficacemente il rumore ambientale.

Inoltre, la modalità Aware delle Freebuds Pro permette di non essere completamente isolati dall’ambiente circostante a riproduzione spenta mentre la modalità Voce è utile per ascoltare chi parla anche durante la riproduzione della musica.

È sufficiente pizzicare lo stelo degli auricolari per attivare o la disattivare la cancellazione del rumore.















Gli auricolari pesano circa 6 grammi ciascuno, integrano una batteria da 55 mAh, mentre la custodia funge anche da battery pack da 580 maH: il tutto per un’autonomia dichiarata dal produttore di 3,5/4 ore per le chiamate vocali e di 4,5/7 ore in riproduzione musicale, a seconda se si lascia attiva o spenta la cancellazione del rumore. Il case offre ulteriori 18/20 ore di autonomia, ma le cuffiette dovranno essere alloggiate al suo interno per la ricarica.

Gli auricolari Freebuds Pro supportano la connessione con switch automatico a due dispositivi e saranno disponibili in tre colori: Ceramic White, Carbon Black e Silver Frost. Il prezzo è di 179 euro, mentre la disponibilità nei negozi sarà annunciata da Huawei nei prossimi giorni.