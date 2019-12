Huawei insulta Apple su Twitter ma l’account è stato hackerato

La rivalità tra Huawei e Apple fa sempre notizia, soprattutto dopo che i rappresentanti del colosso cinese hanno annunciato piani ottimistici per schiacciare il concorrente americano.

Ed è per questo che alcune persone non si sono sorprese quando due giorni fa l’account Twitter ufficiale di Huawei Brasile ha iniziato a provocare e insultare Apple.

I tweet, che ora sono stati rimossi, hanno deriso i poveri che vivono in Brasile che non avrebbero mai potuto permettersi uno smartphone Apple. Un tweet di follow-up era diretto a Cupertino e utilizzava parolacce varie per poi concludersi con la frase “We are the best!”.

Puoi vedere il secondo tweet nella foto incorporata di seguito

Huawei: siamo stati hackerati

Dopo che i tweet sono stati rimossi, Huawei ha spiegato che il suo account Twitter brasiliano è stato violato ma l’hacker non sembrava necessariamente interessato a deridere Huawei quanto insultare la concorrenza.

Per quanto riguarda il riferimento al fatto che fossero costosi anche i telefoni Huawei in Brasile, la società ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio e ha promesso maggiori sconti per i clienti nel paese. In altre parole, Huawei vuole renderli un po’ più convenienti con tagli dei prezzi per ovviare alle tasse interne sui prodotti di elettronica