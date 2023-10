Huawei lancerà il processore Kirin 830 sugli smartphone della nova 12 Series

Huawei era stata piuttosto chiara lo scorso anno, affermando che non ci sarebbero stati nuovi chipset Kirin nel 2023, bollando addirittura come fake news le indiscrezioni che, invece, raccontavano il contrario.

Il produttore cinese, con molta probabilità, non voleva scoprire le sue carte. Carte che invece sono diventate manfeste ora, soprattutto dopo l’annuncio della serie Mate 60 che è alimentata dalla piattaforma Kirin 9000S. Ma ora è tempo di nuove indiscrezioni, o forse di certezze. Perché è in arrivo un altro SoC della serie Kirin 8 firmato da Huawei.

Il nuovo processore si chiamerà probabilmente Kirin 830 e, secondo indiscrezioni di mercato, verrà lanciato con la serie Nova 12 “alla fine dell’anno”.



Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo particolare chipset, ma solo ora giungono informazioni sui tempi del suo arrivo. Nova 12 e Nova 12 Pro sono apparsi in alcune foto trapelate dalla rete. Il nuovo chip, tuttavia, dovrebbe essere integrato solo sulla versione bese del nuovo smartphone. Il telefono avrà tre fotocamere sul retro, un potente sensore selfie da 60 Megapixel nella parte anteriore e il supporto per la ricarica da 88 W.



Gli addetti ai lavori ritengono che le prestazioni del Kirin 830 non dovrebbero distanziarsi di troppo da quelle dello Snapdragon 778G o dello Snapdragon 870 di Qualcomm, ma siamo nel terreno delle speculazioni.

Il mistero più grande, invece, è un altro. Chi produrrà questo chipset? Le tecnologie e i brevetti 5G sono infatti ancora nelle mani delle aziende statunitensi a cui non è consentito intrattenere rapporti commerciali con Huawei o con la sua controllata HiSilicon, produttrice dei chipset.

