Huawei lancerà lo smartwatch Watch GT 3 Pro

Lo scorso ottobre Huawei ha lanciato il suo modello Watch GT 3, uno smartwatch con sistema operativo proprietario HarmonyOS e un’autonomia di circa 14 giorni.

Ora, il produttore cinese è pronto per presentare la versione Pro. Lo farà esattamente il prossimo 28 aprile in un evento in Cina che inizierà alle 19:00 ora locale (le 13 in Italia).

Huawei non ha ancora ufficializzato nel dettaglio le funzionalità di Watch GT 3 Pro, ma il produttore ha pubblicato un video clip sul suo account Weibo, anticipando che il dispositivo sarà dotato del supporto per le immersioni in mare fino a 30 metri.

Huawei Watch GT 3 Pro non sarà l’unico protagonista dell’evento del 28 aprile poiché Huawei presenterà anche lo smartphone pieghevole Mate Xs 2. L’azienda di Shenzhen non ha voluto scoprire le carte, e infatti si sa molto poco del nuovo Mate Xs 2. Fra le informazioni mancanti anche quella se i due nuovi prodotti verranno distribuiti anche al di fuori del mercato cinese.

Ne sapremo sicuramente molto di più fra un paio di giorni…