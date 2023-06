Huawei lancia in Italia la nuova coppia di portatili Matebook X Pro e MateBook 16s

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di Huawei MateBook X Pro e Huawei MateBook 16s, i portatili pensati per il lavoro e la produttività.

Huawei MateBook X Pro

MateBook X Pro si distingue per il corpo metallico che ospita un display da 14,2 pollici Real Color FullView, che come suggerisce il nome è in grado di mostrare tantissimi colori in maniera estremamente accurata. Questo è possibile anche grazie alla presenza di un processore di tredicesima generazione Intel Core che offre prestazioni incredibili.

Il dispositivo monterà inoltre di un sensore nano-ottico AR, un processo innovativo che riduce la luce riflessa del 60% oltre a essere dotato della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 per garantire il massimo del comfort. Grazie alla nuova antenna Huawei Metaline ci si potrà inoltre connettere a lunghissima distanza, fino a 270m. Inoltre grazie alla funzionalità Super Device gli utenti potranno trasferire contenuti in maniera semplice e veloce tra diversi dispositivi senza uso di cavi o applicazioni.

Huawei MateBook 16s

Huawei MateBook 16s, invece, è pensato per soddisfare esigenze di creativi e professionisti che hanno bisogno di uno schermo ampio e di un dispositivo affidabile per eseguire operazioni complesse. Ci sarà infatti un display da ben 16 pollici touch screen da 2,5k e luminosità da ben 400 nits.

Il dispositivo sarà alimentato da chip Intel Core di 13esima generazione i9-13900H, con supporto a 14 core e 20 thread e una frequenza turbo massima di 5 GigaHz. Il processore adotta un’architettura dei core ibrida che comprende P-Core (Performance Core) ed E-Core (Efficiency Core): i primi riescono a gestire anche operazioni pesanti come il gaming e il montaggio video, mentre i secondi si caricano di lavoro più leggeri o attività in background, come download e riproduzione di file audio.

Huawei MateBook 16S disporrà di enorme batteria da 84 W e un caricabatterie da 125 W, sempre assieme all’antenna in grado di collegarsi fino a 270 metri e alla soluzione Super Device. Inoltre sarà migliorata anche la fruizione delle videoconferenze con AI Camera e AI Sound che porteranno sfondi virtuali e cancellazione del rumore per un’esperienza perfetta.

HUAWEI MateBook X Pro è disponibile da oggi a un prezzo di 2199,90 euro nella colorazione blu, mentre MateBook 16s ne costerà 1799,90 e sarà venduto in Space Gray.