Huawei ha presentato a Milano il suo nuovo smartphone nova 5T, un dispositivo dalle specifiche tecniche di fascia alta, mosso dal processore Kirin 980 e dotato di un display da 6,29 pollici e ben 5 fotocamere potenziate dall’intelligenza artificiale (4 posteriori e 1 anteriore).

Nell’occasione, Isabella Lazzini, marketing and retail manager di Huawei Consumer Business Group ha sottolineato l’eccellente performance di Huawei nel nostro Paese che, nonostante il ban americano, si assesta al 28% di market share. Inoltre, la manager ha anche annunciato la conferenza degli sviluppatori che si terrà a Milano a fine novembre.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, ha invece sottolineato l’importanza della presenza dell’intelligenza artificiale: “Dotare di Intelligenza Artificiale il nuovo Huawei nova 5T ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico sempre più ampio. Le alte performance e il design accattivante rendono nova 5T il device perfetto per le generazioni giovani, particolarmente attente allo stile.”

Nova 5T: il comparto fotocamera

Huawei nova 5T dispone di una configurazione a quattro fotocamere con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: lo smartphone monta infatti un obiettivo ad alta definizione da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel, un obiettivo macro da 2 Megapixel e un obiettivo bokeh da 2 Megapixel. Non manca anche una potente fotocamera frontale da 32 Megapixel.

La modalità di scatto AI HDR+ raccoglie più di un fotogramma in un unico scatto, selezionando in automatico le parti migliori, garantendo così una foto finale notevolmente migliorata. Inoltre, la modalità Super Night utilizza sfrutta la tecnologia AI Image Stabilization (AIS) e un sensore intelligente di rilevamento della luce, che consentono di ottenere scatti chiari sia di giorno sia di notte.

Chipset proprietario

nova 5T è alimentato dal processore Kirin 980, coadiuvato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. Grazie alla batteria da 3.750 mAh, lo smartphone è in grado di accompagnare gli utenti durante tutta la giornata con una singola carica, anche in condizioni di utilizzo intenso. Inoltre, Huawei SuperCharge da 22,5 W ricarica la batteria dallo 0 al 50% in soli 30 minuti.

Dotato dell’interfaccia EMUI 9.1 basata su Android 9, il telefono offre una velocità di avvio delle app del 59% più veloce e migliora la reattività del sistema, annullando i ritardi nel caricamento dei contenuti multimediali.

C’è poi una particolarità: il sensore di impronte digitali è stato integrato lateralmente (sotto al pulsante di sblocco del dispositivo) e offre una velocità di sblocco di soli 0,3 secondi.

Prezzi e disponibilità

Huawei nova 5T è disponibile in tre varianti di colore: Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple. L’effetto 3D multistrato conferisce allo smartphone un aspetto olografico, per un design davvero unico.

Huawei nova 5T è disponibile in Italia a partire da oggi 23 ottobre, al prezzo di 429,90 euro. Dal 23 ottobre e per tre settimane, fino al 15 novembre, sarà possibile acquistare il telefono presso il Huawei Experience Store di Milano CityLife ed il relativo shop online shop.huaweiexperiencestore.com, insieme a Huawei FreeBuds lite e alla nova capsule collection (firmata dai Tiktokers Rosalba e Sespoal) al prezzo totale di 430,90 euro.

Dal 24 ottobre, invece, insieme al prodotto sarà possibile avere anche le Huawei FreeBuds lite.