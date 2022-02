Huawei lancia MateBook X Pro, MateBook E e MatePad Paper con display E-Ink

Hauwei al MWC di Barcellona ha presentato il suo concetto tecnologico di Super Device, ossia una soluzione tesa a una migliore e pi integrata collaborazione fra dispositivi connessi smartphone, tablet, monitor e laptop. E subito dopo il gigante di Shenzhen ha voluto lanciare i primi prodotti che supporteranno il Super Device Sono MateBook X Pro, MateStation X, MateBook E e MatePad Paper. Inoltre, anche gli utenti dei modelli esistenti possono sperimentare le funzioni Super Device aggiornando il loro Pc Huawei all’ultima versione.

Huawei MateBook X Pro

MateBook X Pro rappresenta l’ultima evoluzione rispetto al suo predecessore in termini di design, tecnologie innovative e smart experience. In un sistema Super Device, si connette e collabora con altri dispositivi Huawei per una esperienza di smart office del tutto rinnovata.

È dotato di un FullView Display da 14.2 pollici (il modello precedente aveva un pannello da 13,9 pollici) con risoluzione di 3.120×2.080 pixel e un rapporto schermo/corpo del 92.5% e con un peso di 1,38 Kg. Lo schermo offre un refresh rate a 90 Hz, un piccol di luminoità di 500 nits

MateBook X Pro è dotato di un sistema Huawei Sound a sei altoparlanti e della funzione Free Touch Gesture che permette agli utenti di scattare foto dello schermo, avviare la registrazione dello schermo e regolare la luminosità di esso e il volume di riproduzione con semplici gesti.

Dispone della ricarica rapida a 90 W.

Huawei MateBook E

MateBook E combina i vantaggi dei computer portatili tradizionali e dei tablet. È un sottile e leggero portatile 2-in-1, con i suoi 7,99 mm e 709 g. È il primo portatile Huawei con un display OLED Real Colour FullView, espone un’ampia gamma di colori cinematografici, precisione del colore di livello professionale e offre una luminosità dello schermo di picco fino a 600 nit. Dispone di un ampio ecosistema di app Windows e di periferiche di produttività come la M-Pencil (2a generazione) e la Smart Magnetic Keyboard, MateBook E aiuta gli utenti a lavorare in modo più efficiente.

Huawei MatePad Paper

Huawei a Barcellona ha lanciato una nuova linea della serie di prodotti MatePad, fra cui spicca MatePad Paper, un dispositivo con schermo E-Ink.

MatePad Paper è dotato di un display E-Ink FullView da 10,3 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’86,3% e offre un’esperienza di tocco naturale simile alla carta. Pesa 360 grammi e dispone di una particolare tecnologia di refresh così da permettere una lettura sempre accurata. Se usato insieme a una M-Pencil di seconda generazione, il MatePad Paper supporta più metodi di input come la scrittura a mano, la registrazione vocale e la conversione da scrittura a mano a battitura di testo.

MatePad Paper, per ora, sarà il prodotto che vedremo in Italia. Durante l’evento è stato fornito un prezzo di lancio di 499 euro, ma ancora non sappiamo se sarà lo stesso con il quale il dispositivo sarà distribuito nel nostro Paese.