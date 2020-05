Huawei lancia sul mercato P smart 2020 e P smart Pro

Huawei lancia sul mercato italiano i suoi nuovi modelli P smart 2020 e P smart Pro. Si tratta di due dispositivi entry level, caratterizzati da un design giovane, da un ottimo comparto fotografico e da un importante rapporto qualità/prezzo. Entrambi i telefoni sono dotati dei Google Mobile Services.

Huawei P smart 2020

HUAWEI P smart 2020 ha un display da 6,21 pollici e integra tre fotocamere: due posteriori e una selfie cam, potenziate da Intelligenza Artificiale e in grado di apprendere circa 100 milioni di immagini e 500 scene. Sul retro ci sono due fotocamere da 13 + 2 Megapixel, dotate di riconoscimento automatico fino a 22 categorie tra oggetti e scene, mentre la fotocamera anteriore da 8 Megapixel (f/2.0) è in grado di riconoscere 8 tipi di sfondi verticali e applica diversi algoritmi di ottimizzazione per ottenere i migliori risultati possibili.

Lo smartphone è mosso dal processore Kirin 710 octa-core con processo produttivo a 12nm, coadiuvato da 4GB di Ram e 128 GB ROM, espandibile fino a 512 GB. Presenti l’interfaccia grafica EMUI 9.1 e la funzionalità Huawei Share, che consente a smartphone e Pc il passaggio di foto, video e documenti in un attimo.

P smart Pro

P smart Pro ha un Display FullView Lcd da 6,59 pollici in grado di mostrare fino a 16,7 milioni di colori. Alimentato dal processore Kirin 710F, P smart Pro offre una fotocamera principale da 48 Megapixel, un’ottica ultra-wide da 8 Megapixel e una fotocamera di profondità da 2 Megapixel.

La tripla fotocamera è ottimizzata per catturare immagini più chiare e offrire una visione più ampia – mentre il sensore da 1/2 pollici della fotocamera principale scatta foto nitide e dettagliate, con ottimi risultati, anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria da 4.000 mAh assicura fino a 14 ore di navigazione web e 9 ore di riproduzione video o di gioco e fino a 40 ore di telefonate, 80 ore di riproduzione musicale.

Prezzi e disponibilità in Italia

HUAWEI P smart 2020 sarà disponibile dalla prossima settimana in tre varianti di colore: Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green, al prezzo di 199,90 euro.

HUAWEI P smart Pro è già disponibile in due colori, Midnight Black e Breathing Crystal, al prezzo di 299,90 euro. Su Huawei Store al prezzo di 269,90€.