Huawei MAEXTRO S800 supera le 2.000 prenotazioni in soli due giorni dal lancio

Il modello MAEXTRO S800 di Huawei ha sorpreso analisti e consumatori, raccogliendo oltre 2.000 preordini nei primi due giorni dalla sua introduzione sul mercato. Questo risultato straordinario, raggiunto il 26 novembre, testimonia l’interesse crescente verso il veicolo elettrico di lusso. La macchina, che combina tecnologie avanzate con un design distintivo, si posiziona nell’orizzonte delle auto ultra-lusso, collocandosi come una proposta di alto valore per gli appassionati.

Il business che ruota attorno ai preordini appare promettente: gli acquirenti sono tenuti a versare una caparra di 20.000 yuan (circa 3.600 euro), il che implica che Huawei avrebbe già accumulato oltre 40 milioni di yuan in depositi. Questa risposta favorevole da parte dei consumatori sottolinea non solo la fiducia riposta nel brand, ma anche l’efficacia della strategia di lancio, che ha permesso al S800 di emergere rapidamente nel mercato automobilistico.

Risultati delle pre-ordini

Negli appena 48 ore di disponibilità per la pre-vendita, il numero di ordini per il MAEXTRO S800 ha raggiunto i 2108 ordini, evidenziando un successo superiore alle previsioni. Il Presidente del Gruppo Huawei Smart Automotive Solutions, Yu Chengdong, ha confermato il dato attraverso un post su Weibo, sottolineando l’attenzione che il modello ha attirato fin dal primo giorno. La crescita esponenziale della domanda per questo veicolo, anche in un contesto di mercato in continua evoluzione, riflette la reputazione di Huawei come innovatore nel settore automotive.

Design e caratteristiche del MAEXTRO S800

Il MAEXTRO S800, frutto di una collaborazione tra JAC Motors e Huawei, si presenta come un veicolo di fascia ultra-superiore, con dimensioni di 5480 x 2000 x 1536 mm e un lungo passo di 3370 mm. La parte anteriore del S800 è caratterizzata da un design distintivo, con due gruppi di luci orizzontali e uno verticale, che conferiscono al veicolo un’aspetto luminoso e d’impatto. La sua disposizione interna rimane avvolta nel mistero, promettendo però soluzioni innovative e un’esperienza di guida incomparabile.

Futuro e innovazioni della mobilità intelligente

Il MAEXTRO S800 non è solo un’auto elegante; rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità intelligente. Con la sua tecnologia all’avanguardia, Huawei intende ridefinire il concetto di auto di lusso, integrando fature smart per migliorare l’esperienza del guidatore. Le innovazioni previste per il S800 segnalano un impegno per l’ecosostenibilità e per la tecnologia autonoma, rimanendo al centro delle attenzioni nel panorama automobilistico globale.