Huawei ha tenuto fede alla promessa fatta in occasione del Developer Day – la prima conferenza italiana dedicata agli sviluppatori svoltasi a Milano lo scorso novembre. Ha infatti presentato oggi l’HMS Academy: sei appuntamenti gratuiti organizzati per supportare i developer nello sviluppo di nuove applicazioni.

Dall’11 al 27 febbraio 2020, presso la sede di Net Value a Cagliari e gli uffici di Milano della divisione Consumers, terranno sei lezioni in cui sarà possibile scoprire e lavorare con i KIT Huawei HMS, accompagnati da trainer Huawei. I corsi, che saranno disponibili anche in live streaming, saranno dedicati a Huawei HMS Core, Account Kit, Push Kit, Location Kit, In-app Purchases e Additional kits.

HMS Core: ikit di sviluppo

I kit su cui gli sviluppatori sono chiamati a lavorare nel corso delle giornate di formazione, fanno parte dei 24 kit HMS Core messi a disposizione da Huawei per offrire gli strumenti necessari per sviluppare servizi integrati con i dispositivi dell’azienda. Gli sviluppatori potranno registrarsi per assistere alle lezioni in aula o in live streaming (disponibile per al massimo 50 persone) compilando il form al seguente link. Il programma completo dei sei incontri è invece scaricabile a questo link.

HMS: i training

I Training HMS, fanno parte del Huawei Developer Program, un programma messo a punto dalla filiale italiana, per offrire supporti e incentivi costanti, in ogni fase della progettazione delle app e dei servizi. Questi incontri rappresentano un’opportunità per conoscere e lavorare fianco a fianco, per sostenere e facilitare lo sviluppo di soluzioni software avanzate e per l’integrazione dei servizi HMS nelle applicazioni dei partner.

HMS: uno strumento per la crescita

I Huawei Mobile Services offrono servizi digitalicome AppGallery, Mobile Cloud, Temi, Video, Browser, Assistant e funzionano da bridge per i partner che creano contenuti, supportandoli per fornire agli utenti un’esperienza di consumo migliore, smart e connessa, con gli smartphone e i dispositivi dell’ecosistema Huawei.