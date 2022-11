Huawei Mate 50 Pro arriva anche in Europa con delle cuffiette in omaggio

Arriva in questi giorni in Europa il nuovo smartphone flagship Huawei Mate 50 Pro. Dopo essere rimasto un’esclusiva asiatica per qualche tempo, il telefono arriva finalmente anche da noi. Gli altri modelli non lo seguiranno: non sarà possibile infatti acquistare il Mate 50 di base, il 50E e il modello prodotto in collaborazione con Porsche. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche del Mate 50 Pro (assieme anche al prezzo).

In primo luogo c’è il processore, un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria espandibile (unica configurazione disponibile per ora). C’è poi uno schermo OLED da 6,74 pollici con refresh rate di 120 Hz.

Il comparto fotografico è composto da una tripla lente posteriore: ce n’è una principale da 50 Megapixel, una teleobiettivo da 64 Megapixel e una ultrawide da 13 Megapixel. La selfie cam invece è da 13 Megapixel. Come sistema operativo c’è EMUI 13, basato su Android 13. Infine c’è una batteria da 4.700 mAh con ricarica veloce da 66 W e ricarica wireless da 50 W.

Lo Huawei Mate 50 Pro è già disponibile sullo store di Huawei in Inghilterra e Germania, mentre in Italia è indicato come “in arrivo”, anche se le spedizioni partiranno il 17. Costa 1.200€, che è un prezzo importante, ma fa anche parte di una promozione. Acquistandolo entro un mese dall’uscita, infatti, si riceveranno in regalo le cuffie FreeBuds Pro 2 in omaggio, assieme a 3 mesi di iscrizione ai servizi Huawei Cloud Storage e Runtastic.