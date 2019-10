Huawei aveva presentato lo smartphone pieghevole Mate X al MWC 2019, ma da allora la sua uscita è stata ritardata almeno un paio di volte. Inizialmente previsto per giugno, il dispositivo del colosso cinese ha subito anch’esso le conseguenze della guerra commerciale instauratasi fra Stati Uniti e Cina, con la conseguente iscrizione di Huawei nella lista nera e il bando ad intrattenere relazioni commerciali con le società Usa.

Richard Yu, CEO di Huawei, aveva di recente promesso che il dispositivo sarebbe arrivato ad ottobre. Ed ora, una notizia proveniente dalla Cina, conferma che il Mate X è già in produzione di massa e che la scadenza offerta da Yu sarà dunque rispettata.



La produzione dello schermo pieghevole è complessa e delicata, come ha confermato la stessa Sina Technology Company, una notizia che non sorprende considerata la forte evoluzione tecnologia del pannello.



I ritardi nel lancio di Mate X sono stati principalmente causati da due fattori: da un lato c’era l’esigenza di assicurare la massima robustezza e la durata dello schermo pieghevole, soprattutto in seguito all’esperienza del competitor Samsung, che a sua volta aveva rinviato il lancio del suo Galaxy Fold per renderlo meno fragile.



Dall’altro, Huawei ha voluto ottimizzare l’interfaccia utente, in modo da poter rendere l’utilizzo dello schermo pieghevole il più piacevole ed utile possibile.

Non ci sono invece anora notizie ufficiali riguardo al prezzo: all’annuncio, lo scorso febbraio, Richard Yu aveva presentato una slide in cui il prezzo di listino si assestava sui 2.300 euro. Nel frattempo però. Huawei avrebbe deciso di integrare nel Mate X il chipset Kirin 990, e non il 980 inizialmente annunciato.

Fonte