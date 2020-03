Huawei Mate Xs, disponibile da oggi in Italia. Ecco con che promo

Da oggi HUAWEI Mate Xs è disponibile in Italia. Lo smartphone pieghevole di Huawei fa il suo esordio nel nostro Paese, con un look rinnovato rispetto al predecessore Mate X, una cerniera ad ali di falco rinforzata, un display principale da 6,6 pollici e uno secondario da 6,38 pollici.Grazie alla nuova cerniera meccanica con design Falcon Wings, lo smartphone, una volta aperto, si trasforma in un tablet da 8 pollici,

Il foldable è mosso dal chipset 5G Kirin 990, HUAWEI Mate Xs, offre 8 GB di Ram e 512 di spazio di archiviazione espandibile con schede NM Card e l’interfaccia EMUI, basata su Android 10, con i Huawei Mobile Services.

Prezzo e promozioni

HUAWEI Mate Xs è disponibile al pubblico al prezzo consigliato di 2.599 euro. A fronte dell’acquisto del nuovo pieghevole Huawei, gli utenti riceveranno 50 GB extra di memoria in omaggio da utilizzare per archiviare i propri dati su HUAWEI Clou. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il device su Amazon.it, sul sito di Huawei Experience Store o nel negozio di Milano, riceveranno in omaggio l’esclusiva cover in pelle, per preservare il proprio smartphone da graffi e urti.

Assistenza dedicata e riparazioni a domicilio

Gli acquirenti di Mate Xs potranno contare su un servizio post vendita dedicato, che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o whatsapp, e la priorità sulla riparazione del device presso i Huawei Customer Service Center.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.