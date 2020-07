Huawei continua l’aggiornamento della sua linea di notebook con il modello MateBook 14 che ora integra il processore Intel di decima generazione (in versione i5 e i7), una scheda grafica MX350, una memoria Ram da 16 GB, e un supporto ulteriore per il display Huawei FullView da 2K con funzione Multi-touch e la funzionalità Huawei Share.

Display FullView Ultra-Slim

MateBook 14 ha un display Huawei FullView da 14’’, una risoluzione fino a 2160×1440, a 185ppi e cornici ultra slim, che misurano solo 4,9 mm e un rapporto screen to body del 90%. A differenza di altri produttori, Huawei ha dotato il suo laptop di un display 3:2, aumentando l’area di visualizzazione dell’8,4% rispetto ai più comuni display da 16:9.

Il notebook è dotato di un processore Intel Core di decima generazione e offre fino a 16 GB di memoria Ram a doppio canale. Grazie ad un’unità SSD PCIe, il laptop garantisce un’esperienza d’uso fluida e stabile in tutte le attività produttive e di creazione di contenuti. C’è inoltre la più recente Gpu ad alte prestazioni NVIDIA GeForce MX 350 (TDP 25W) con 2 GB GDDR5.

Altre caratteristiche tecniche

Fra le altre caratteristiche tecniche ci sono una batteria da 56Wh in grado di riprodurre video a 1080p per 14,7 ore, di eseguire le regolari operazioni per 13.6 ore e di navigare in internet per 10,7 ore. Il notebook ha un adattatore portatile da 65 W di tipo C e supporta Huawei SuperCharge che permette di ricaricare il proprio laptop velocemente e ovunque.

Matebook 14 supporta la collaborazione multi-schermo e la funzione Huawei Share, è dotato di lettore delle impronte digitali (proprio sopra il pulsante di accensione) e di una webcam a scomparsa posta sotto la tastiera.

Prezzi e disponibilità Matebook 14

Huawei MateBook 14 è disponibile nella colorazione Space Gray a partire da oggi su Huawei Store, presso il Huawei Experience Store, oltreché presso i principali negozi di elettronica di consumo e su Amazon.it, al prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00 euro per la versione con Display Multi-Touch i7/16GB/512GB/MX350/Touch/14″ e di 999,00 euro per la versione standard i5/8GB/512GB/MX350/14″.