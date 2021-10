Huawei MateBook 14s ufficiale: Windows 11 e tanta potenza per l’utilizzo business

Huawei non molla la presa nel settore PC. Nel corso della giornata di ieri, l’azienda cinese ha annunciato ufficialmente MateBook 14s, nuovo modello premium pensato per business e produttività.

Specifiche tecniche

Il reparto hardware sprigiona potenza da tutti i chip: davanti troviamo un display FullView 2.5K touch a risoluzione 2520×1680 pixel (213 ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz mentre sotto la scocca ci sono varie configurazioni con i processori Intel Core di undicesima generazione (i5-11300H o i7-11370H), grafica dedicata Intel Iris Xe, 8 o 16 GB di RAM LPDDR4x e memoria interna in SSD da 512 GB o 1 TB.

Ampia la connettività che vede due porte USB-C, una USB 3.2, uscita video HDMI, jack audio 2-in-1, webcam 720p, quattro microfoni, quattro altoparlanti con tweeter e woofer per un’esperienza multimediale di alto profilo. Non poteva mancare una tastiera retroilluminata, touchpad in vetro con multi-touch e gli ultimi standard WiFi 6, Bluetooth 5.1, lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione e batteria da 60 Wh. Le dimensioni sono pari a 314x230x17 mm mentre il peso è sui 1,43 Kg.

Il software montato a bordo è Windows 11 con alcune tecnologie di continuità per accedere a smartphone e tablet Huawei.

Prezzi, colori e uscita

Saranno due le colorazioni disponibili: Spruce Green e Space Grey.

Huawei MateBook 14s nella versione con Intel Core i5 11th (8+512GB) è disponibile in preordine dal 5 al 31 ottobre al prezzo di 1199,00 euro.

Huawei MateBook 14s nella versione con Intel Core i7 11th (16GB+512GB) di colore Spruce Green è disponibile esclusivamente solo su Huawei Store al prezzo di 1399,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

Huawei MateBook 14s nella versione con Intel Core i7 11th (16GB+1TB) nella colorazione Space Gray è disponibile dal 5 fino al 31 ottobre al prezzo di 1499,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

Dal 5 al 18 ottobre, Huawei MateBook 14 nella versione con Intel Core i5 11th (8+512GB), nella colorazione Space Gray, è disponibile al prezzo di 1099,00 euro con in regalo HUAWEI Ultra-Slim Wired Keyboard, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

Dal 5 ottobre per tutto il mese di ottobre sarà in promozione anche MateBook X Pro 2021 (i7; 16GB+512GB) di colore Emerald Green al prezzo di 1699,00 euro con Huawei Bluetooth Mouse, HUAWEI Classic Blackpack e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 200,00 euro.

Maggiori informazioni su: https://consumer.huawei.com/it/offer/laptops/