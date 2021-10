TCL 20Y annunciato da TCL Communications

TCL Communications ha annunciato oggi l’arrivo su un mercato di un nuovo smartphone. Si tratta del TCL 20Y, prodotto che va ad arricchire l’ampia gamma di TCL

Grazie all’ampio display da 6.52 pollici HD+ TCL 20Y garantisce un’esperienza di utilizzo straordinaria. La memoria interna da 64/128 GB, il processore Octa-Core e 4 GB di RAM portano un dispositivo sicuramente competitivo. Grazie alle specifiche tecniche anche la navigazione e il multitasking saranno super rapidi.

Il comparto fotografico non è da meno. Si ha una tripla fotocamera da 48 Megapixel sul retro, e una frontale da 8 Megapixel HDR. Infine la funzione AI Scene Detection 2.0 riconosce automaticamente 22 scene diverse per ottenere foto spettacolari in tutte le occasioni.

Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Communications ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Il nostro ultimo prodotto, TCL 20Y, è pensato nell’ottica di continuare a perseguire l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla tecnologia. Questi dispositivi non solo sono essenziali, ma anche pensati per utenti un po’ più inesperti, che però cercano tecnologie avanzate e interconnesse a un ottimo rapporto qualità prezzo.

Lo smartphone avrà una batteria da 4.000 mAh e sarà disponibile nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Blue. La variante 64GB+4GB. costerà € 149,90, mentre quella 128GB+4GB partirà da un prezzo di € 179,90.