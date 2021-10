MateView GT 27 ufficiale: per gamers e amanti del cinema

Oltre ai nuovi notebook della serie MateBook, Huawei ha svelato anche il suo MateView GT 27 come variante 16:9 del modello ultrawide più grande e soluzione ideale per giocatori e appassionati di cinema.

Il display da 27 pollici (circa 69 cm) ha una risoluzione di 2560 × 1440 pixel e quindi una densità di pixel di 108 ppi. Una leggera curvatura di 1500R dovrebbe anche ridurre al minimo la distorsione e lo scolorimento.





Inoltre, il pannello utilizzato ha una precisione cromatica di ΔE <2 e quindi una resa particolarmente accurata. Si ottiene una qualità molto elevata con una luminosità fino a 350 nit e un rapporto di contrasto di 4000:1. Il monitor è inoltre dotato di una certificazione Low Blue Light. Il supporto di HDR10 completa questo pacchetto, soprattutto per gli appassionati di cinema. La parte gaming, invece, è servita nuovamente dal refresh rate di 165 Hz.

Oltre una connessione HDMI 2.0 e una porta DisplayPort 1.2, è disponibile anche una connessione di ricarica USB-C. Il MateView GT 27 può anche essere configurato con il supporto in dotazione o con un braccio per monitor o una staffa a parete. Infine, nella parte inferiore è installato un joystick a 5 direzioni per un controllo intuitivo nelle impostazioni.

Prezzo e uscita

Huawei propone il MateView GT27 dal 12 ottobre ad un prezzo consigliato al pubblico di 399 euro con disponibilità online e nei negozi fisici. Come per i nuovi MateBook, ci sarà una campagna promozione di pre-ordine: per tutti coloro che acquistano tra il 5 ottobre e il 30 novembre, ricevono in ​​omaggio il nuovo Huawei Wireless Mouse GT con sensore da 12.000 DPI, l’illuminazione RGB e ricaricabile in modalità wireless utilizzando lo standard Qi.