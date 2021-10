Nokia presenta il nuovo tablet T20: basico ed essenziale anche nel prezzo

HMD, Nokia per il grande pubblico, ha presentato il tablet Nokia T20 che segna l’ingresso della serie T nella line-up dello storico marchio finlandese. Il T20 non arriva a caso ma in un momento di grande richiesta di tavolette elettroniche. Lo dicono gli analisti e lo confermano i produttori (vedi Apple e Xiaomi ma non solo) pronti a scommettere su questo nuovo trend che ha rivitalizzato una categoria che sembrava ormai immobile.

“C’è stata una rinascita nel mercato dei tablet. Il nostro ultimo rapporto Connected Consumer Radar sottolinea quanto sia diventata importante questa categoria, con il 27% dei proprietari che vede maggior valore nei tablet dall’inizio della pandemia”, ha dichiarato Ben Wood, capo analista di CCS Insight.

Nokia T20 affidabilità e sicurezza

Come per i telefoni Nokia, la sicurezza e il software rimangono un elemento chiave. Due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android , insieme a tre anni di update di sicurezza mensili per proteggersi dalle minacce. Il T20 dispone inoltre di Google Kids Space, un modo sicuro per i bambini per esplorare applicazioni, libri e video.

La scheda tecnica

Il nuovo Nokia T20 è progettato con la stessa filosofia e design dei telefoni Nokia, linee semplici dove ogni dettaglio è pensato per la facilità d’uso fin dall’inizio. La scheda tecnica ci consegna un display da 10,4 pollici con risoluzione 2K (1.200x.2000 pixel), una batteria da 8.200 mAh con ricarica a 15 W, 3/4 GB di Ram a seconda delle versioni e 64 GB di storage espandibili tramite schede microSD. Ci sono anche due fotocamere, quella posteriore da 8 Megapixel e quella anteriore da 5 Megapixel. Un tablet di fascia medio/bassa dunque, con un insolito processore Tiger T610 (octa core a 1,8 Ghz) dalle prestazioni molto basiche. La scelta potrebbe essere anche dovuta alla scarsità di Cpu come detto in conferenza stampa, di certo permette di contenere molto il costo del tablet.

Prezzi e disponibilità

Il Nokia T20 sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e 249 euro in quella LTE (configurazione 4GB/64GB).