Galaxy S21 FE, smentita la cancellazione (forse)

Nuovo colpo di scena nella saga del Samsung Galaxy S21 FE. Le ultime indiscrezioni lo davano definitivamente cancellato, vittima della crisi dei chip. Ma sembra che lo smartphone si stia preparando a ritornare dai morti.

Infatti alcune fonti hanno riportato che l’S21 FE non sarà cancellato, ma semplicemente rimandato. Per la precisione, potremmo dover aspettare fino a gennaio del 2022 perché il telefonino arrivi sui mercati. Questo però potrebbe avere l’effetto di rinviare il lancio dei Galaxy S22, anch’esso programmato per gennaio.

Un debutto congiunto significherebbe sicuramente un calo delle vendite per Galaxy S21 FE. Con tutta probabilità, pertanto, bisognerà attendere ancora di più per il Galaxy S22: alcune indiscrezioni suggeriscono che quest’ultimo scivolerà a febbraio, in corrispondenza del Mobile World Congress di Barcellona.

Vedremo in futuro se le voci sono veritiere o se ci sono altre sorprese in serbo per gli appassionati.