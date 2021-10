“Ok Google” non sarà più necessario

Negli ultimi mesi, vari rumors e indiscrezioni hanno suggerito che la famosa frase dell’Assistente Google, “Ok Google” potrebbe essere rimpiazzata sulla prossima versione di Android 12.

Finora, quando abbiamo sentito parlare di queste scorciatoie vocali, si trattava di indizi lasciati dagli sviluppatori Google nell’applicazione ma, per la prima volta, il sito XDA Developers è stato in grado di far funzionare questa novità su uno dei suoi dispositivi con Android 12.

Secondo quanto emerso, il sistema funziona in modo abbastanza semplice: se si riceve una chiamata, l’Assistente Google si accenderà per ricevere l’istruzione “Rispondi” o “Rifiuta”. Allo stesso modo, quando la sveglia mattutina suona per tirarti giù da letto, l’assistente si attiverà, aspettando un “stop” scontroso o… un pigro “dormire”!

L’assistente sembra quindi poter fare a meno delle parole chiave “Ok Google” in certe situazioni. L’azienda di Mountain View aveva quindi scelto di utilizzare un sistema che impedisca all’assistente di ascoltare continuamente, aspettando poi parole chiave.

Nel dettaglio, una volta che l’aggiornamento è stato distribuito, dovrebbe essere possibile scegliere quali scorciatoie vocali attivare o meno. XDA specifica inoltre che si attiva la scorciatoia per le chiamate, Google ti avverte che ciò potrebbe farti rispondere involontariamente.

Queste scorciatoie sembrano però essere ancora in fase di test ma una cosa è certa: se funzionano correttamente e non si attivano ad alta voce, le risposte immediate potrebbero democratizzare ampiamente l’utilizzo dell’Assistente Google e renderlo…più intelligente!