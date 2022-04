Huawei MatePad 10.4 ufficiale: il tablet completo a meno di 300€

Huawei MatePad 10.4, il nuovo tablet multimediale per la vita di tutti i giorni, è ufficiale. Display FullView da 10,4 pollici, massima connettività e matita magica, sono queste alcune caratteristiche che spiccano nella soluzione 2022 pensate per il segmento tablet dall’azienda cinese.

“Con il lancio di questo dispositivo, Huawei arricchisce la sua offerta nella categoria tablet a supporto degli utenti più giovani interessati alla creatività o che si affacciano per la prima volta alla produttività e al lavoro.” – afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia – “HUAWEI Matepad offre il meglio della tecnologia Huawei grazie alle numerose possibilità di collaborazione con tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei, andando a garantire una “seamless experience” anche ad un target che si approccia all’utilizzo professionale del tablet in maniera diversa: studenti, universitari, giovani lavoratori.”

Display e penna: due super alleati

Con un rapporto schermo-corpo dell’84%, l’ampio display da 10,4 pollici in risoluzione 2K garantisce una superficie lineare senza grosse cornici per migliorare la portabilità e la presa. A beneficiare del display sarà anche la M-Pencil di seconda generazione, il pennino digitale che offre un’esperienza di scrittura più realistica per migliorare l’efficienza del lavoro e dell’apprendimento. Inoltre, offre funzionalità di stilo anche come funzioni integrate grazie a Huawei FreeScript, Annotate e Take snippet, per rendere l’inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida.

A completare il pacchetto “ufficio”, Huawei MatePad propone le funzioni Multi-Window e App Multiplier. La prima, facilita il funzionamento aprendo simultaneamente fino a 4 finestre di applicazioni diverse, mentre la seconda si rivolge alla maggior parte delle applicazioni che non supportano la modalità orizzontale per utilizzare pienamente le applicazioni quando il tablet è in modalità orizzontale.

Connessione e lavoro smart

Facendo parte della famiglia Super Device, MatePad è basato su sistema operativo HarmonyOS 2 per connettersi in maniera fluida a tutto l’ecosistema di dispositivi Huawei e portare innovazione negli scenari di smart office.

La collaborazione con lo smartphone permette agli utenti di trasferire documenti tra smartphone e tablet tramite drag and drop e di utilizzare il tablet per controllare lo smartphone e sfruttare i vantaggi dell’hardware come schermo, tastiera e stilo. La collaborazione con il PC permette di trascinare liberamente i contenuti tra i due dispositivi, condividendo la tastiera e il mouse del PC e abilitando le modalità Mirror, Extend e Collaborate per un supporto più efficiente nel lavoro e nelle attività creative.

Suono chiaro e potente, progettato per riunioni e lezioni online

Huawei ha pensato proprio a tutto per rendere unica l’esperienza di ascolto e aiutare gli utenti a ottenere un’esperienza tecnologica confortevole in diversi scenari come videoconferenze, lezioni online e intrattenimento audiovisivo. Il design compatto propone un sistema audio a quattro canali e quattro altoparlanti, così come la sintonizzazione professionale di Harman Kardon, consentendo un’esperienza di ascolto ottimale.

Autonomia

Nonostante il suo design ultraleggero e sottile, Huawei MatePad assicura un’incredibile autonomia grazie ad una batteria da 7,250mAh per rimanere in standby fino a 28 giorni e fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua.

Inoltre, è supportata la ricarica SuperCharge a 22.5W che richiede solo 2.5 ore per una carica completa.

Prezzo e disponibilità

Huawei Matepad è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di € 249.90 nella versione 4GB+64GB e € 299.90 nella versione 4GB+128GB. Fino al 10/05 sarà possibile ricevere in omaggio MatePad Flip Covere con l’aggiunta di €39,90 M-Pencil o FreeBuds 4i.