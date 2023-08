HUAWEI MatePad 11,5”, il tablet per professionisti finalmente in Italia

HUAWEI annuncia finalmente il lancio in Italia di HUAWEI MatePad 11,5’’. Si tratta dell’ultimo arrivato nella linea MatePad, nato per rendere ancora più accessibile lo studio, lo smart working e in generale la produttività.

HUAWEI MatePad 11,5’’ vanta un design con corpo unico senza punti di interruzione: è infatti costituito da un singolo pezzo di alluminio, per 6,85 mm di spessore e un peso di 499 g. L’antenna Cavity Slot Magnetic (CSM) presente sul dispositivo ottimizza il segnale senza modificarne la superficie, mantenendo il design di qualità.

Il tablet avrà poi un display FullView da 11,5’’ con un rapporto in 3:2, in grado di fornire una visuale più ampia del solito. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz con risoluzione 2200 x 1440 px garantisce poi una visibilità ancora più chiara, completa e fluida. Inoltre grazie alle certificazioni di bassa emissione di luce blu e zero sfarfallio è possibile navigare utilizzando il device per ore senza affaticare eccessivamente gli occhi.

HUAWEI MatePad 11,5’’ impiegherà un set di chip a 4 nm e una dual-antenna 2×2 MIMO con banda a 160 MHz per migliorare ulteriormente anche l’esperienza di gaming. Il tablet integra una batteria da 7700 mAh e supporta la ricarica rapida da 20 W.

I numerosi accessori

Insomma, si tratta di un tablet particolarmente adatto al lavoro e allo studio. Ciò anche grazie ai numerosi accessori compatibili: fra questi la tastiera portatile HUAWEI Smart Keyboard, di qualità paragonabile a quelle disponibili su un PC. Per non parlare del più recente sistema operativo HarmonyOS 3.1, dotato di funzioni intelligenti per attività di ufficio.

HUAWEI MatePad 11,5’’ 6+128 GB è disponibile a partire da oggi al prezzo di 299,90 euro nella colorazione Space Gray su Huawei Store. Inoltre, fino al 30 settembre, è disponibile una promozione sull’acquisto che permette di ottenere in omaggio anche la penna capacitiva HUAWEI M-Pencil di 2° generazione e, con l’aggiunta di 49,90 euro, anche la tastiera HUAWEI Smart Keyboard versione UK.