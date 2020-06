Huawei MatePad T8: perfetto per i bambini ma fruibile anche dai grandi

Huawei ha presentato oggi HUAWEI MatePad T8, un tablet da 8 pollici alimentato da un processore octa-core e una batteria da 5.100 mAh. Ultra leggero, Matepad T8 pesa solo 310 g e garantisce l’utilizzo anche con una sola mano. il nuovo tablet di Huawei è anche dotato di sistema operativo Android e interfaccia EMUI 10. Tra le novità in ambito software spicca la nuova modalità Dark, sviluppata sulla base della ricerca di un team di esperti Huawei, per offrire un’esperienza di lettura più confortevole, grazie ai layout che ricordano quelli di una rivista. Inoltre, l’adozione della palette cromatica “Morandi” rende l’interfaccia EMUI 10 accattivante ed elegante.

Anche per i più piccoli

Il nuovo HUAWEI MatePad T8 è il compagno di gioco ideale per i bambini: con Kids Corner, uno spazio dedicato progettato per i più piccoli, offre uno spazio sicuro per imparare e divertirsi. Le opzioni di Parental Control consentono inoltre ai genitori di gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i propri figli, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo. Per promuovere un uso sano del tablet, Kids Corner include quattro modalità di protezione degli occhi come filtro luce blu, avvisi postura, avvisi stradali accidentati, modalità eBook, per offrire un’esperienza di lettura ancora più confortevole.

Il prezzo

HUAWEI MatePad T8 è in vendita da oggi fino al 15 giugno 2020 nella colorazione Deepsea Blue presso Huawei Store e Amazon.it a un prezzo scontato di 99,90 euro per la versione WiFi, e di 119,00 euro per la versione LTE.