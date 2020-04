Huawei Video e Huawei Music gratis

C’è tempo fino al 26 aprile per iscriversi ai servizi di streaming Huawei Video e Huawei Music e ottenere un periodo gratuito rispettivamente di due e tre mesi.

HUAWEI Music è il servizio di streaming musicale che vanta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album – l’equivalente di oltre 300 anni di musica non-stop – e offre il meglio della musica in streaming, senza pubblicità. Al termine dei tre mesi gratuiti il costo del servizio sarà di 9,99 euro al mese.

HUAWEI Video offre 50mila titoli fra serie italiane e internazionali, film di successo, cortometraggi, news, sport e documentari: un’offerta completa e costantemente aggiornata. I contenuti premium sono disponibili in abbonamento mensile o acquistabili singolarmente, mentre news e alcuni contenuti di intrattenimento sono gratis. Al termine dei due mesi gratuiti il servizio avrà un canone mensile di 4,99 euro e sarà possibile, così come anche per Huawei Music, la disdetta in qualsiasi momento.

Qui trovate tutti i dettagli sui nuovi servizi streaming di Huawei.