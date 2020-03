Durante l’evento di presentazione dei nuovi smartphone P40, Huawei ha presentato che due servizi digitali: Music e Video. Huawei Video era già disponibile anche in Italia, mentre per Music si tratta di un debutto assoluto.

Huawei Music: 9,99 euro

È un servizio interamente dedicato al mondo della musica, facile da usare e disponibile per il download su HUAWEI AppGallery. HUAWEI Music è disponibile in abbonamento mensile al costo di 9,99 euro, i primi 3 mesi sono gratuiti per tutti coloro che si iscrivono al servizio entro il 26 aprile.

Huawei Music vanta già 160 milioni di utenti attivi mensili e da oggi è disponibile in 16 Paesi europei, tra cui l’Italia. Con oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album senza pubblicità. Inoltre è progettato per funzionare senza soluzione di continuità con tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei – smartphone, tablet, auricolari e smartwatch.

Sono inoltre disponibili sulla piattaforma delle playlist a tema running, create per chi si allena con gli smartwatch Huawei, e la modalità “Party” che consente agli utenti di collegare i loro smartphone e riprodurre lo stesso brano contemporaneamente, per sperimentare un effetto audio surround. Grazie all’integrazione di Huawei Histen 3D, gli utenti potranno sperimentare l’audio surround virtuale in cuffia in tre diverse modalità.

Huawei Music sarà disponibile da oggi in 16 Paesi Europei tra cui l’Italia.

Jervis Su, Vice President Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato: “In un momento così delicato, abbiamo deciso di rendere il servizio HUAWEI Music gratuito per i primi 3 mesi per tutti i nuovi abbonati, nella speranza che porti un po’ di allegria nelle case dei nostri utenti e che faccia loro compagnia. HUAWEI Music è solo uno dei tanti servizi proprietari che stiamo rapidamente sviluppando per offrire la prima vera alternativa agli utenti negli ultimi dieci anni.”

Huawei Video: nuove partnership

Huawei ha annunciato oggi che la sua piattaforma streaming HUAWEI Video, già presente in Italia e Spagna, è ora disponibile anche in altri 10 paesi europei, offrendo così una galleria di oltre 50mila titoli ad un numero sempre più grande di utenti. I contenuti premium sono disponibili in abbonamento mensile o acquistabili singolarmente, mentre news e alcuni contenuti di intrattenimento saranno fruibili a titolo gratuito. I primi due mesi del servizio saranno gratuiti per i nuovi iscritti da oggi al 26 aprile 2020.

Con 140 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, HUAWEI Video, lanciata nel 2018 in Italia e Spagna, è ora disponibile anche in altri dieci paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Turchia e Russia.

Huawei Video: le novità

Huawei Video continua ad arricchirsi con una gamma di servizi sempre più ampia e alla collaborazione di partner internazionali ed europei. Tra questi:

Rakuten : Una delle principali piattaforme Video On-Demand in Europa

: Una delle principali piattaforme Video On-Demand in Europa BBC News : il servizio di breaking news della Global News Limited.

: il servizio di breaking news della Global News Limited. FilmBox : una delle migliori piattaforme cinematografiche per film classici e evergreen

: una delle migliori piattaforme cinematografiche per film classici e evergreen STINGRAY : servizio audio multipiattaforma che trasmette musica e concerti in streaming

: servizio audio multipiattaforma che trasmette musica e concerti in streaming DailyMotion : migliaia di brevi clip che coprono qualsiasi genere tematico

: migliaia di brevi clip che coprono qualsiasi genere tematico ToonGoggles: oltre cinquemila cartoni animati per bambini

Huawei Video offre inoltre diverse opzioni di personalizzazione come la creazione di una sezione di video preferiti, che consente agli utenti di tornare facilmente ai contenuti prescelti e il Parental Control per un utilizzo sicuro della piattaforma anche per i più piccoli. Infine c’è la possibilità di scaricare i video e vederli offline, modalità perfetta per quando si è in viaggio.