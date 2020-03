Huawei ha presentato la sua nuova gamma di smartphone flagship, composta da tre modelli: P40, P40 Pro e P40 Pro+.

I tre modelli arriveranno in diversi momenti: P40 e P40 Pro saranno disponibili da subito, mentre P40 Pro+ arriverà verso il mese di giugno.

I dispositivi condividono una forte vocazione fotografica, pur se con configurazioni ottiche leggermente diverse, il processore Kirin 990 5G, un sensore delle impronte digitali posto sotto al display che offre un’area del 30% più ampia e una velocità e precisione del 30% superiore, Android 10 Open Source con i Huawei Mobile Services e un’App Gallery sempre più ricca di applicazioni e servizi.

Tutti i modelli P40 supportano le reti 5G (NSA/SA) e il WiFi 6 Plus che permette velocità fino a 2,4 Gbps. Sono tutti dual Sim. Sul fronte del design Huawei ha sfornato un nuovo colpo al mercato con cornici quasi inesistenti, superfici curve e materiali innovativi.

Cuore della sezione fotografica il nuovo sensore Ultra Vision da 50 Megapixel, che rappresenta l’ottica principale di tutti i modelli P40. È il più grande sensore CMOS mai utilizzato finora. Con solo 1/1.28 pollici di diametro, il sensore aumenta la qualità dei pixel fino a 2.44μm e supporta il Full Pixel Octa PD AutoFocus, che consente una rapida messa a fuoco in qualsiasi condizione di luce.

https://youtu.be/6ZKs-2pLEUE

Huawei P40

Huawei P40 si presenta con un display da 6,1 pollici, con risoluzione di 1.200×2.340 pixel, densità di 431ppi e refresh rate di 60 Hz, una tripla fotocamera così configurata: un obiettivo principale da 50 Megapixel con sensore UltraVision, 23mm, f/1.9, OIS, una Cine Camera ultra grandangolare da 16 Megapixel, 17mm, f/2.2 e un tele da 8 Megapixel con zoom ottico 3x, 80mm, f/2.4, OIS.

C’è inoltre una doppia fotocamera frontale da 32 Megapixel con sensore aggiuntivo per la profondità di campo e HDR+.

La memoria offre 8 GB di Ram e 128 GB di storage e può essere estesa attraverso schede nanoSD fino a 256 GB. La batteria è da 3.800 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge a 22,5 W.

Huawei P40 Pro

Salendo nella gamma incontriamo il P40 Pro, che offre un display più ampio (un Oled da 6,58 pollici con refresh rate di 90Hz), con risoluzione di 2.640×1.200 pixel e densità di 475ppi. Cambia, rispetto al modello d’entrata, l’impostazione della fotocamera che in questo modello ha quattro obiettivi con la seguente configurazione: il principale da 50 Megapixel, un 23mm, f/1.9, OIS; una cine camera ultra grandangolare da 40 Megapixel, 18mm, f/1.8, un tele periscopico da 12 Megapixel (125mm, f/3.4) più un sensore ToF. Non manca il supporto al time lapse in 4K e allo slow motion fino a 7.680 frame al secondo.

Nella parte anteriore la dual cam da 32 Megapixel.

Sul fronte hardware, il processore Kirin 990 è accompagnato da 8 GB di Ram e 256 GB di Rom, con la possibilità di aumentare la memoria con schede nanoSD. La batteria è da 4.200 mAh.

Huawei P40 Pro+

P40 Pro+ offre un display da 6,58″ (con risoluzione di 1.200×2.640 pixel) e rappresenta l’eccellenza assoluta in termini di smartfotografia con soluzioni all’avanguardia in grado di assicurare scatti sempre più vicini all’area professionale. Oltre al sensore principale da 50 Megapixel, il produttore cinese ha infatti integrato un doppio tele: un 8 Megapixel 3x ottico e un 8 Megapixel periscopico con zoom ottico 10x, raddoppiando di fatto la capacità massima presente sulla fotocamera del P30 Pro. In più, la cine camera da 40 Megapixel e la dual selfie cam da 32 Megapixel sulla parte frontale del telefono.

P40 Pro+ è IP68, integra una batteria da 4.200 mAh con ricarica wireless rapida da 40 W e sarà disponibile in due colorazioni esclusive, Black e White Ceramic. Quanto alla memoria sono disponibili 8 GB di Ram e 512 GB di storage.

Golden Snap

Tante le nuove funzioni integrate nelle nuove fotocamere di P40: fra questa c’è la AI Golden Snap: si tratta di una modalità che permette di migliorare le proprie foto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: si possono rimuovere i passanti dalle foto in post produzione, i riflessi dalle superfici oppure cogliere i momenti migliori di un’azione sportiva o di un’espressione facciale. L’AI è in grado di riconoscere 31 punti diversi del corpo umano e 97 punti diversi del volto per migliorare gli scatti.

Disponibilità, prezzi e promo

I prezzi: P40 costerà 799,90 euro, mentre P40 Pro avrà un prezzo di 1049.90 euro. Di fatto, i due modelli saranno disponibili da oggi al 6 aprile in pre-ordine per poi andare in vendita a partire dal 7 aprile. Il prezzo di P40 Pro+ sarà invece reso noto nelle prossime settimane.

Colori: Silver Frost, Black e Blush Gold.

La promo: da oggi al 4 maggio tutti coloro che acquistano un modello P40 o P40 Pro ricevono in omaggio lo smartwatch Watch GT 2.