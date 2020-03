Coronavirus, Fitbit Coach Premium gratis per 90 giorni

L’app Fitbit Coach Premium è ora disponibile in versione gratuita con 30 nuovi contenuti. Tutti gli Italiani – anche chi non ha un dispositivo Fitbit – avranno la possibilità di accedere ai numerosi allenamenti ed esercizi disponibili di questa applicazione.

#iorestoacasa… ad allenarmi

“La missione di Fitbit è quella di rendere ogni persona più sana e in forma. Ancora di più in un momento delicato come questo, in cui è necessario restare a casa, ma senza scoraggiarsi e continuando a prendersi cura di sé stessi”. Inizia così il comunicato ufficiale in cui Fitbit, azienda specializzata nella produzione di smartwtch e wearable appartenente al mondo di Google, annuncia la disponibilità gratuita di Fitbit Coach Premium per 90 giorni.

Fitness in quarantena

L’iniziativa permette a tutti gli Italiani – anche chi non ha un dispositivo Fitbit – di accedere ai numerosi allenamenti disponibili e a tutti i vantaggi di Fitbit Coach. A portata di display, esercizi video personalizzati e sessioni di audio coaching che si adattano a ciascun livello di forma fisica e obiettivo quotidiano. Le sessioni vanno dai 7 ai 60 minuti. E’ possibile scegliere tra diversi istruttori e livelli di attività così come tra una grande varietà di esercizi indoor. Grazie a questa app si possono tracciare i propri progressi e fornire un feedback durante l’esercizio, così la sessione successiva si adatterà ai traguardi raggiunti giorno dopo giorno.

E sfide a tutto benessere

Anche se siamo chiusi in casa bisogna cercare di non lasciarsi andare alla pigrizia, ma continuare a tenersi in forma. Come motivazione, le Sfide Fitbit sono l’ideale. Permettono di invitare parenti e amici a gareggiare, per esempio, nel numero di passi percorsi a casa al giorno. Chi ne avrà fatti di più vincerà medaglie virtuali. E sempre per stimolare il fitness in compagnia, ecco la Community Fitbit. Uno spazio virtuale in cui entrare per trovare amici, unirsi ai gruppi e restare motivati interagendo con persone con le stesse passioni e interessi.

Con le mani sempre pulite

Per ricordarsi di lavare le mani è disponibile un quadrante che agisce come un promemoria. Scaricando il quadrante orologio Clean Cues, si riceve un alert ogni 60 minuti con una leggera vibrazione al polso. Basta toccare “Start washing hands” per iniziare a lavarsi le mani e lo smartwatch vibrerà quando saranno trascorsi 20 secondi.