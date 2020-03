Durante la presentazioni dei nuovi smartphone P40, Huawei ha presentato il nuovo smartwatch Watch GT 2e che vanta un design sportivo, rispetto a quello più classico del predecessore Watch GT 2. Invece che continuare la tradizione del quadrante separato dal cinturino, WATCH GT 2e inaugura un nuovo design con quadrante rotondo e cinturino integrato. Il corpo in acciaio inossidabile completa il design della corona nascosta e, fondendosi icon la sagoma curva dell’orologio, dona allo smartwatch una linea elegante e raffinata.

Huawei Watch GT 2e: le versioni

Watch GT 2e è disponibile in quattro diverse colorazioni: Graphite Black, Lava Red, Mint Green and Icy White con cinturino in morbida gomma fluorurata, confortevole e delicata sulla pelle. Tutte queste caratteristiche esaltano l’estrema portabilità e il comfort di WATCH GT 2e, ma sono riprova anche della sua tenuta. Durante le intense sessioni di allenamento, infatti, il monitoraggio dei parametri della salute e della propria forma fisica è sempre accurato.

Huawei Watch GT 2e: la scheda

Huawei WATCH GT 2e porta in dote un display touchscreen Amoled da 1.39’’ pollici che offre reattività al tocco, nitidezza e una buona risoluzione dei colori anche sotto il sole. Inoltre, il nuovo tema con doppio fuso orario aiuta gli utenti a rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo. Il quadrante multifunzionale dell’orologio permette di personalizzare le impostazioni desiderate, dando ad esempio la possibilità di impostare promemoria da ricevere durante il giorno. Per rendere unico il proprio smartwatch, gli utenti possono inoltre impostare come sfondo del quadrante la loro foto preferita.

Oltre 100 sport monitorati

HUAWEI Watch GT 2e, attraverso le sue avanzate funzionalità di monitoraggio, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi. Supporta ben 15 modalità di tracciamento di sport professionali che comprendono otto attività all’aperto come la corsa, camminata, alpinismo, escursioni, trail running, ciclismo, nuoto in acque libere e triathlon, e sette attività indoor. Fornisce inoltre un monitoraggio completo di ben 190 diverse tipologie di dati, per aiutare l’utente a ottenere sempre il massimo dal proprio allenamento. In più lo smartwatch è in grado di rilevare automaticamente ben 6 modalità sportive professionali.

HUAWEI Watch GT 2e supporta ulteriori 85 modalità di tracciamento sportivo personalizzate che ricoprono sei categorie di sport: estremo, tempo libero, fitness, acquatico, giochi con la palla e sport invernali. Le attività spaziano dalla street dance al parkour, dall’arrampicata su roccia allo yoga e dal balletto alla boxe, per incontrare le necessità di tutti gli sportivi. Mentre gli utenti si godranno il proprio allenamento, HUAWEI Watch GT 2e registrerà per loro tutti i dati chiave come la durata dell’allenamento, le calorie bruciate, l’intervallo della frequenza cardiaca, i progressi dell’esercizio, il tempo di recupero e altro ancora; fornendo agli utenti una pianificazione precisa e scientifica degli esercizi presentata tramite infografica e condivisibile sui social in un solo click.

Monitoraggio del sangue

Grazie alle tecnologie sviluppate da Huawei: Truseen 3.5 per la misurazione del battito cardiaco, TruRelex per la gestione dello stress e Trusleep 2.0 per monitorare la qualità del sonno, gli utenti avranno un quadro completo della propria salute fisica. HUAWEI Watch GT 2e fornisce in tempo reale tutti questi dati in modo da poter avere sempre consapevolezza dei propri valori. Il device è in grado inoltre di segnalare all’utente eventuali cambiamenti nella frequenza cardiaca, inviando un alert. HUAWEI Watch GT 2e è dotato del chipset proprietario Kirik A1 in grado di garantire un’autonomia fino a due settimane di utilizzo.

Per la prima volta a livello globale, Watch GT 2e supporta il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). In un solo minuto gli utenti potranno facilmente testare il proprio livello di SpO2 e valutare le proprie condizioni di salute in qualsiasi momento. Huawei ha anche annunciato le nuove varianti Frosty White e Chestnut Red per Huawei WATCH GT 2 42mm con una funzione di monitoraggio del ciclo mestruale.

HUAWEI WATCH GT 2e sarà disponibile a partire dal 10 aprile negli store Huawei e presso tutti i rivenditori autorizzati a 169 euro.