Huawei Next-Image 2020: record per il contest fotografico [immagini]

Huawei Next-Image 2020, la più grande competizione mondiale di fotografia dedicata ai dispositivi Huawei e Honor, in meno di 3 mesi ha registrato 882mila utenti a livello mondiale, superando già oggi, a quasi un mese dalla conclusione, il numero di immagini caricate per tutta la durata del concorso del 2019.

L’Italia si attesta come primo Paese per numero di foto caricate in Europa.

Per la sua edizione Italiana Huawei Next-Image 2020 ha dei giudici d’eccezione che hanno decretato ogni mese gli scatti più belli tra quelli italiani in concorso per la loro categoria:

Scatti a distanza: giudice di categoria Marco Fantini che ha scelto gli scatti di Saruro e Marco Montefusco.

Per onorare la sua categoria, questo lo scatto condiviso da Marco Fantini:

Salve, vita!: Ecco le foto che hanno emozionato di più il giudice Beatrice Valli:





Ritratti: Giulia De Lellis, giudice di questa categoria, ha scelto gli scatti di Marcello Iaconetti e Antonio Padula.

Storyboard: Mariano Di Vaio è il giudice di questa categoria.

Mariano ha premiato gli scatti della sequenza OSMOSI di Francesca Musiu e la sequenza BLOWING LIFE creata da enrik_who.





Scatti notturni: giudice di categoria Andrea Damante che decreterà i vincitori nei prossimi giorni.