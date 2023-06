Huawei nova 11 Pro arriva in Italia con doppia fotocamera selfie e retro scocca in pelle vegana

Huawei lancia in Italia HUAWEI nova 11 Pro, il nuovo smartphone flagship con una forte vocazione alla fotografia, lanciato ad aprile in Cina. Il dispositivo offre un display AMOLED a 10 bit da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, risoluzione di 2.652 x 1.200 pixel e protezione Kunlun Glass sulla parte superiore.

HUAWEI nova 11 Pro è il primo device della serie nova a supportare sia la tecnologia Display Turbo che massimizza le prestazioni dello schermo sia il display con protezione Kunlun Glass con certificazione cinque stelle SGS e 10 volte più resistente alle cadute rispetto ai precedenti modelli della serie.

Le fotocamere di nova 11 Pro

HUAWEI nova 11 Pro integra una fotocamera principale Ultra Vision da 50 Megapixel, con sensore RYYB per migliorare l’esperienza fotografica in notturna, e una fotocamera macro-ultragrandangolare da 8 Megapixel, per catturare scatti precisi e dettagliati. Presenta, inoltre, anche il sensore di messa a fuoco laser che supporta la messa a fuoco automatica per aiutare a catturare rapidamente il soggetto, e un sensore di temperatura del colore a 10 canali in grado di restituire i colori nella loro originale vividezza.

Da sottolineare la presenza di una doppia fotocamera frontale con un sensoere Ultra Portrait da 60 Megapixel con un’ottica ultra-grandangolare di 100 gradi e qualità dell’immagine 4K, abbinato a una fotocamera da 8 Megapixel dedicata ai ritratti e capace di uno zoom ottico 2x e di zoom digitale fino a 5x.

Hardware

HUAWEI nova 11 Pro è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 778G (con processo 6 nm) con connettività 4G, coadiuvato da 8 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione non espandibile. Integra una batteria di lunga durata da 4500 mAh con ricarica Turbo da 100 W, supporta la EMUI 13 con lo store App Gallery integrato.

Prezzo, colori e disponibilità

HUAWEI nova 11 Pro è disponibile nelle colorazioni Green e Black (entrambi con retro in pelle vegana) a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 699,90 euro. In occasione del lancio, sarà possibile ottenere in omaggio, con l’acquisto dello smartphone entro il 9 luglio, anche gli auricolari wireless FreeBuds 5i del valore di 99,90 euro.