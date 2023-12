Huawei nova 12 sarà presentato in Cina a Santo Stefano [video]

Huawei sta preparando il lancio della sua serie Nova 12 in Cina, che avverrà la prossima settimana.



La notizia è stata confermata dal CEO di Huawei Consumer Business Group Richard Yu: l’evento avrà luogo il 26 dicembre alle 14:30 (ora di Pechino), le 7,30 del mattino in Italia.



Naturamente, considerando l’avvicinarsi del giorno di presentazione, non potevano mancare i primi teaser di Nova 12, che si presenta con un look audace con un sorprendente colore blu e il marchio Nova in rilievo sul retro.





Il telefono sembra essere dotato di tre fotocamere anche se, ad oggi, non ci sono informazioni aggiuntive sulle loro specifiche. Si prevede che la serie nova 12 sarà disponibile in non meno di tre varianti con i modelli nova 12, nova 12 pro e nova 12 ultra. Nova 12 in versione base dovrebbe integrare il chipset Kirin 830 prodotto da Huawei mentre il modello Pro e il modello Ultra dovrebbero essere lanciati con il chip di punta Kirin 9000s, sempre autoprodotto da Huawei.



nova 12 Ultra supporterà anche la ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone di punta della serie dovrebbe presentare la connettività satellitare e avere una fotocamera principale da 50 Megapiexl con apertura variabile f/1.4 – f/4.0.