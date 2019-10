Huawei nova 5T in arrivo in tutta Europa a novembre

Presentato lo scorso maggio come Honor 20 è stato introdotto in alcuni mercati con il nome di Huawei nova 5T.

Ora entrambi i modelli potrebbero divenire disponibili in Europa a partire dalle prossime settimane.

nova 5T porta in dote un pannello IPS da 6,26 pollici con risoluzione FHD+ interrotto solo da un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra che ospita una selfie cam da 32 Megapixel.

Sul retro, troviamo una configurazione con quattro fotocamere: un obiettivo principale da 48 Megapixel con apertura f/1.8, un sensore ultrawide da 16 Megapixel, un obiettivo macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel (particolarmente utile nei ritratti per realizzare un gradevole effetto bokeh).

Il cuore dello smartphone è rappresentato dal processore Kirin 980 abbinato a 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria ha una capacità di 3.750 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W.

La buona notizia è che il modello Huawei nova 5T è dotato della licenza Android full, dunque con il pieno supporto dei servizi di Google e delle sue applicazioni. Il dispositivo è mosso dall’interfaccia EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie.



nova 5T sarà disponibile nei colori Crush Blue, Dark Black e Midsummer Purple. Il prezzo dovrebbe assestarsi sui 499 euro. Le vendite dovrebbero iniziare nel mese di novembre.