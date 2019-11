Huawei nova 6 appare su VMall. In vendita dal 5 dicembre

Huawei nova 6, che dovrebbe essere commercializzasto in Cina a partire dal 5 dicembre, è apparso sul sito VMall.com (il portale online gestito da Huawei) in quattro colori e in due opzioni di memoria: 8GB/128 GB e 8GB/256 GB.



Lo smartphone arriverà sia in versione 4G sia 5G, ma secondo quanto si apprende, il primo sarà disponibile solo con l’opzione da 128 GB di Rom e nei colori nero, blu e blu-viola.



La variante 5G, d’altra parte, arriverà in entrambe le opzioni: cioé con 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione e sarà disponibile anche nel colore rosso.



Le notizie pubblicate sul sito al momento non includono alcuna specifica tecnica del modello Huawei nova 6, ma le immagini rivelano che lo smartphone avrà un jack per cuffie da 3,5 mm (posto nella parte superiore del dispositivo), un bilanciere del volume e un pulsante di accensione (con un lettore di impronte digitali incorporato) sul lato destro, proprio come visto sul modello nova 5T.

Inoltre, le immagini del telefono mostrano anche un testo sul retro accanto alle fotocamere dove si legge “Fotocamera AI | OIS Tele“. Ciò suggerisce le funzionalità della fotocamera basata sull’intelligenza artificiale e la presenza di un tele con OIS.

Huawei non ha ancora rivelato ufficialmente le specifiche tecniche complete di nova 6, ma la società di Shenzhen ha confermato che lo smartphone sarà dotato, nella parte anteriore, di una fotocamera da 32 Megapixel abbinata a un’unità ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Nonostante la mancanza di dati ufficiali, nova 6 ha passato il test di Geekbench alcuni giorni fa, rivelando alcune specifiche chiave: il processore sarà il Kirin 990, ci saranno 8 GB di Ram e Android 10.

Al momento lo smartphone nova 6 (sia nella versione 4G sia in quella 5G) sarà commercializzasto esclusivamente in territorio cinese.