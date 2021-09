Huawei Nova 8i ufficiale in Italia: scheda tecnica, prezzo e uscita

Oggi, Huawei ha ufficialmente annunciato l’arrivo del suo nuovo smartphone Nova 8i per il mercato italiano. E’ possibile acquistare il telefono presso il suo HUAWEI Store Online e tutti gli store fisici sparsi in Italia oltre che dai rivenditori specializzati.

Design, display e fotocamere

Huawei Nova 8i si presenta con un display piatto da 6,67 pollici a risoluzione FHD+ (1080 x 2376 pixel) in grado di supportare la gamma colori DCI-P3 per dettagli precisi e vividi.

Il produttore punta tutto sul modulo fotografico composto da ben quattro obiettivi. il modulo principale è un sensore da 64 Megapixel (f.1/1,7) supportato da un obiettivo Ultra-wide Angle da 120 pollici mentre con la Macro Camera si possono fare primi piani dettagliati a soli 4 cm dal sensore.

Nessuna difficoltà con gli scatti notturni. La funzionalità Super Night Shot 2.0 permette di scattare facilmente foto notturne sempre di qualità grazie ad uno speciale algoritmo.

Gallery







All’interno di Nova 8i troviamo 128 GB di memoria interna e 8 GB di Ram. La batteria sarà invece da 4.300 mAh che, combinata con l’innovativa tecnologia a tre elettrodi monocellulari, può essere caricata al 68% in soli 20 minuti e completamente in soli 38 minuti.

Con EMUI 11, Nova 8i offre una selezione di funzioni intelligenti utili per gestire ogni attività quotidiana in modo più efficiente. MeeTime permette di chiamare un altro smartphone o tablet Huawei, di comunicare in modo più pratico condividendo lo schermo e aggiungendo i propri disegni e note. Supportate anche le funzioni di screenshot e registrazione dello schermo con un semplice tocco delle dita.

Prezzo, colori e uscita

Huawei Nova 8i sarà disponibile nei colori Moonlight Silver e Starry Black dal 15 settembre al prezzo di 349,00 euro. Inoltre, fino al 4 ottobre, con l’acquisto dello smartphone si ricevono in regalo HUAWEI FreeBuds 4i.

Solo su Huawei Store, invece, depositando un acconto di 10,00 euro si ottiene uno sconto extra di 40,00 euro.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://consumer.huawei.com/it/offer/