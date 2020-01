Huawei: oltre 6,9 milioni di smartphone 5G venduti nel 2020

Huawei ha annunciato di aver venduto oltre 6,9 ​​milioni di smartphone 5G l’anno scorso. Lo ha riferito GizmoChina prendendo in considerazione anche le spedizioni dei dispositivi Honor.

Il produttore cinese ha annunciato infatti vari smartphone 5G nel 2019, più della stragrande maggioranza degli altri produttori. Tra questi citiamo: Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, Mate X 5G, Nova 6 5G e la serie HONOR V30 5G.

La maggior parte dei dispositivi 5G venduti dall’azienda è stata venduta in Cina. Huawei e HONOR detengono una quota di mercato congiunta del 25,8% per quanto riguarda gli smartphone. Huawei, da sola, è ancora ai vertici, con il 15,36%.

La Cina rimane il più grande mercato di smartphone al mondo anche se l’India è cresciuta molto nel corso dell’anno.

5G nel mondo

Il 5G si sta diffondendo ma l’implementazione è molto lenta e ci vorranno non meno di 2 anni per andare a rimpiazzare completamente le attuali tecnologie 4G in circolazione che ne rappresentano lo standard.

Il 2020 di Huawei

Il 2020 sarà un anno estremamente impegnativo per Huawei. Principalmente a causa del divieto degli Stati Uniti che impedisce di includere i servizi di Google sui suoi smartphone. Huawei ha lavorato sul proprio set di app (HMS), in sostituzione di Google, ma ci vorrà del tempo considerando che la sostituzione del Google Play Store rimane il principale ostacolo.