Huawei P Smart 2020 in arrivo con i servizi Google

Si avvicina il lancio del nuovo Huawei P Smart 2020 e con esso le indiscrezioni sul nuovo smartphone. Il dispositivo è già entrato nel listino Web di un rivenditore online olandese che ci consente di poter pubblicare parecchie immagini oltre alle specifiche dettagliate di questo telefono, che appartiene alla fascia entry-level.



Huawei P Smart 2020 avrà un display Lcd da 6,21 pollici con una risoluzione FHD+ (2.340 x 1.080 pixel) e una selfie cam da 8 Megapixel ospitata in una tacca a forma di goccia. Sul retro, c’è un sensore fotografico principale da 13 Megapixel associato a un sensore di profondità da 2 Megapixel e un flash led. Il lettore di impronte digitali si trova anch’esso sul retro.

Il dispositivo dovrebbe essere mosso dal chipset Kirin 710F mentre la vera sorpresa è rappresentata dalla presenza dei Google Mobile Services (GMS). P Smart 2020 integra con 4 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione che può essere esteso tramite schede microSD.

La batteria ha una potenza nominale di 3.400 mAh e si carica tramite presa Usb Type-C. Altre caratteristiche includono il jack da 3,5 mm per le cuffie, e la connettività Nfc. P Smart 2020 dovrebbe girare su Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.



Huawei P Smart 2020 arriverà nei colori verde, nero e blu con un prezzo di partenza vicino ai 199 euro. In bundle, in alcuni mercati, il telefono potrebbe comprendere una prova gratuita di 3 mesi di Huawei Music. Il nuovo modello dovrebbe debuttare in Europa nelle prossime settimane anche se per il momento non è ancora nota una data di lancio ufficiale.

