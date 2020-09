Mancano ancora 3 mesi al 2021, ma Huawei accellera sul fronte delle presentazioni e introduce il modello P Smart 2021 in Europa.



Lo smartphone, che tradizionalmente viene lanciato dal produttore cinese fra la fine di un anno e l’inizio di un altro, è costruito attorno a un Lcd Full HD+ IPS da 6,67 pollici, interrotto solo da un piccolo foro centrale che ospita una selfie cam da 8 Megapixel. Il pannello ha un’aspect ratio di 20: 9.

Il dispositivo è mosso dal processore Kirin 710A coadiuvato da 4 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite schede microSD. Il telefono offre l’interfaccia EMUI 10.1 basata su Android 10.



Il reparto fotocamera è caratterizzato da 4 fotocamere: un sensore principale da 48 Megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 Megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel e una macro, anch’essa da 2 Megapixel.



La batteria da 5.000 mAh offre il supporto alla ricarica da 22,5 W. Il telefono è dotato anche di un jack per cuffie da 3,5 mm.



Huawei P Smart 2021 sarà disponibile nei colori nero, verde e in una tonalità cangiante. Arriverà in tutta Europa nelle prossime settimane.