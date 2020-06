Huawei lancia P Smart S, un nuovo modello della serie P Smart, la gamma entry level del produttore cinese. P Smart S è dotato di un display Dewdrop Amoled da 6,3’ (con un rapporto body ratio dell’90,17%), tre fotocamere posteriori, una batteria da 4.000 mAh ed è mosso dal chipset Kirin 710F.

Le fotocamere

Lo smartphone è dotato di tre fotocamere posteriori così configurate: un obiettivo principale da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel (in grado di catturare immagini con un’angolazione di 120°) e un obiettivo per la gestione della profondità di campo da 2 Megapixel. Le ottiche sono supportate dall’intelligenza artificiale, che è in grado inoltre di riconoscere 22 scenari, ottimizzare il livello di luminosità, saturazione ed esposizione del bianco e non solo.

Non manca l’AIS Super Night Mode che combina fino a 16 diversi scatti di esposizione in uno solo per ottenere scatti notturni di qualità, eliminando l’indesiderato effetto mosso o sfocato.

Per tutti gli amanti dei selfie, infine, c’è la fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

EMUI e AppGalley

Huawei P Smart S gira sull’interfaccia proprietaria EMUI 10.1, basata su Android 10, attraverso il progetto Android Open Source, è privo dei servizi di Google (GMS) ma offre i Huawei Mobile Services (HMS) grazie alla presenza della AppGallery, lo store di Huawei

Lo smartphone si sblocca velocemente grazie al riconoscimento immediato dell’impronta digitale – con un sensore posto sotto lo schermo – e all’immediato Face Unlock.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 4.000 mAh e offre 4GB di Ram e 128GB di spazio di archiviazione.

Prezzo, disponibilità e promo

Huawei P Smart S è acquistabile a partire dall’ 8 giugno a 249,90 euro presso le principali catene della grande distribuzione dell’elettronica di consumo, Huawei Store, e Huawei Experience Store.

Il telefono è disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Breathing Crystal, Emerald Green.

Tutti i possessori di Huawei P Smart S riceveranno 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, oltre a 15GB extra da utilizzare su Huawei Cloud.