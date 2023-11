Huawei P30 e Mate 20 riceveranno HamonyOS 4 (ma solo in Cina)

Huawei ha appena annunciato che aggiornerà le serie Huawei P30 e Mate 20 ad HarmonyOS 4 nel primo trimestre del 2024.



L’aggiornamento verrà distribuito solo alle unità cinesi, ma si tratta comunque di uno sviluppo sorprendente, poiché nessuna delle due serie era entrata finora nell’elenco ufficiale dei dispositivi supportati.

HarmonyOS 4 è stato presentato in estate con un motore Ark Engine più veloce ed efficiente, nuovi widget, una schermata di blocco personalizzabile, una finestra live in stile isola dinamica e altro ancora. Il software è realizzato per una varietà di hardware, dagli smartphone ai tablet, ai televisori e persino per le automobili, ed è già utilizzato su oltre 100 milioni di dispositivi.

Huawei P30

Il Huawei P30 è stato un fondamenatle smartphone di fascia alta, presentato nel marzo 2019. Il dispositivo presentava un design elegante e moderno, con un display OLED da 6,1 pollici e una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel. Al suo interno, montava un processore Kirin 980 octa-core, abbinato a 6 GB di RAM e opzioni di storage da 128 GB espandibili tramite scheda microSD.

Una delle caratteristiche più impressionanti del P30 era la fotocamera. La configurazione principale consisteva in una tripla fotocamera Leica, con un sensore da 40 Megapixel, un ultra-grandangolare da 16 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel, per scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di luce e di zoomare senza perdere dettagli. La fotocamera anteriore era da 32 Megapixel ed in grado di catturare selfie dettagliati.

Il dispositivo era alimentato da una batteria da 3.650 mAh con una buona autonomia, supportava la ricarica rapida e la ricarica wireless. Il P30 eseguiva inizialmente il sistema operativo EMUI 9.1 basato su Android 9, poi aggiornato alle versioni successive.

In termini di connettività, il P30 supportava Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS. Era dotato di una porta USB-C e aveva il jack per le cuffie da 3,5 mm. Nel complesso, il Huawei P30 è stato un dispositivo straordinariamente completo e versatile con prestazioni di alto livello, un’ottima fotocamera e una batteria affidabile.

Huawei Mate 20

Il Huawei Mate 20 è stato anch’esso uno smartphone di fascia alta, presentato nel novembre 2018. Disponeva di un display IPS LCD da 6,53 pollici con una risoluzione di 2244 x 1080 pixel, che offriva colori vividi e una buona nitidezza. Al suo interno, era equipaggiato con un processore Kirin 980 octa-core, 4/6 GB di RAM e opzioni di storage da 128 GB, espandibili tramite scheda microSD.

La fotocamera del Mate 20 aveva una tripla configurazione Leica, che comprendeva un sensore principale da 12 Megapixel, un ultra-grandangolare da 16 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore era da 24 Megapixel, ideale per selfie nitidi e dettagliati.

La batteria da 4,000 mAh offriva un’ottima autonomia e supportava la ricarica rapida tramite USB-C. Il Mate 20 eseguiva il sistema operativo EMUI 9 basato su Android 9, poi aggiornato alle versioni successive. Disponeva di funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale e l’attivazione tramite impronta digitale sul retro del dispositivo.

In termini di connettività, il Mate 20 supportava Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS. Presentava una porta USB-C e includeva un jack per cuffie da 3,5 mm.

Quando avverrà l’aggiornamento a HarmonyOS 4

L’aggiornamento a HarmonyOS 4 per i modelli Huawei P30 e Mate 20 sarà distribuito entro il primo trimestre del 2024. Al momento questa è la lista di tutti i modelli che Huawei intende aggiornare all’ultima versione del suo sistema operativo.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2