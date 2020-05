Huawei P30 Pro New Edition con più memoria

Il produttore cinese porta sul mercato Huawei P30 Pro New Edition, una nuova versione dell’apprezzato Huawei P30 Pro caratterizzata da un taglio di memoria di storage più ampio: sono infatti 256 i GB a bordo del nuovo smartphone. Il resto della scheda tecnica rimane invariato rispetto alla precedente versione.

E con essa c’è anche il supporto ai Google Mobile Services. A differenza degli altri dispositivi mobili che sono equipaggiati con i Huawei Mobile Services, qui troviamo infatti applicazioni come il client di posta Gmail, l’app store Google Play o il software di navigazione Google Maps e tutte le altre comunemente a bordo dei dispositivi Android.

In vendita già dall’1 giugno a 849,90 euro, Huawei P30 Pro New Edition porta con sé la quadrupla fotocamera da 40 Megapixel realizzata in collaborazione con Leica della versione originale e che tanto ha fatto breccia nel cuore degli utenti grazie all’eccellente qualità di foto e video.

Fra le altre caratteristiche ricordiamo il display Oled da 6,47 pollici (1.080×2.340 pixel) con sensore di impronte integrato, il processore Kirin 980 octa core, 8 GB di memoria Ram e supporto alle reti 4G fino a 1,2 Gbps di velocità. La batteria da 4.200 mAh si avvale di un sistema di ricarica veloce a 40W e della tecnologia di risparmio energetico basata su intelligenza artificiale. Tre i colori i colori disponili sul mercato italiano: Silver Frost, Aurora e Black. Sul fronte software Huawei P30 Pro New Edition è caratterizzato dall’interfaccia EMUI 10.1.

La promozione

Come abbiamo detto, lo smartphone sarà in vendita dall’1 giugno a 849,90 euro. Ma c’è un bel regalo per chi lo acquisterà entro il 30 giugno: incluso nel prezzo si avranno gli auricolari true wireless Huawei Freebuds 3, del valore di 179 euro, e il Wireless Charger del valore di 49.90 euro. Inoltre si avrà diritto a 50 GB di spazio su Huawei Mobile Cloud per archiviare foto e documenti. Si potrà poi usufruire di 3 mesi omaggio di abbonamento Vip gratuito a Huawei Music, il servizio di streaming musicale forte di oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album. Infine, l’acquirente di Huawei P30 Pro New Edition avrà un bonus di 15 euro da spendere sulla piattaforma Huawei Video.

Per altri dettagli sulla nuova versione di Huawei P30 Pro potete consultare questa pagina del sito del produttore.